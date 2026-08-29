En la tarde de este sábado, 29 de agosto, se presentó un siniestro vial bastante fuerte en la vía que conecta a Medellín con Manizales, más específicamente en el municipio de La Pintada.

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Tal como han reportado las autoridades, un bus Bolivariano, que salió pocos minutos antes del terminal de Medellín, se chocó de frente contra un camión, lo cual le causó muchos daños al intermunicipal, ocasionando el fallecimiento de tres personas y dejando a 15 heridos, varios de gravedad.

Estas son las imágenes de la situación:

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A un carril las autoridades empezaron a habilitar el tránsito luego del accidente ocurrido en las últimas horas cerca al peaje de Supía, en la vía que comunica a Medellín con Manizales. Largos trancones por la emergencia se han reportado sobre el corredor. pic.twitter.com/2HCIPa54go — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) August 30, 2026

🔴Grave accidente en la vía Medellín-Manizales deja 3 muertos y 15 heridos 👉🏾Un grave accidente de tránsito entre un bus de pasajeros y un tractocamión se registró este sábado en la vía La Pintada-Manizales, en Antioquia. 📹: Tomados de redes sociales Le dejamos más detalles… pic.twitter.com/3b0YTH8MeA — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 29, 2026

Se registró un grave accidente de tránsito que dejó tres personas fallecidas y 15 más lesionadas, luego de la colisión de un tractocamión con un bus de Expreso Bolivariano en la vía Manizales-Medellín. pic.twitter.com/UOwe7RplVo — Mauricio Vanegas (@Marovaan) August 29, 2026

Accidente entre bus y tractocamión deja 3 fallecidos y cerca de 15 lesionados en la vía La Pintada–Manizales. VIDEOS 🔞 https://t.co/olx6BWB4Cs pic.twitter.com/rGZGN70xsC — chisme Fresco Medellín (@ChismeMedellin) August 29, 2026

Según reveló el diario El Tiempo, uno de los fallecidos fue el conductor del bus, identificado como Cristian Camilo Palacios. Por su parte, las otras dos víctimas fueron una pareja de esposos identificados como Jorge Eliécer Soto y Nubia Alba Deavila, quienes viajaban rumbo a Buga para visitar al Señor de los Milagros.

Desde entonces, las autoridades hacen presencia en la zona y desde hace unos minutos se reabrió un carril para el paso intermitente de los vehículos.

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En cuanto a la causa del accidente, todo se mantiene en materia de investigación para determinar si hubo invasión de carril, falla mecánica, desconcentración o algo más.

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