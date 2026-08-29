Escrito por:  Redacción Nación
Ago 29, 2026 - 8:52 pm

En la tarde de este sábado, 29 de agosto, se presentó un siniestro vial bastante fuerte en la vía que conecta a Medellín con Manizales, más específicamente en el municipio de La Pintada.

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Tal como han reportado las autoridades, un bus Bolivariano, que salió pocos minutos antes del terminal de Medellín, se chocó de frente contra un camión, lo cual le causó muchos daños al intermunicipal, ocasionando el fallecimiento de tres personas y dejando a 15 heridos, varios de gravedad.

Estas son las imágenes de la situación:

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Según reveló el diario El Tiempo, uno de los fallecidos fue el conductor del bus, identificado como Cristian Camilo Palacios. Por su parte, las otras dos víctimas fueron una pareja de esposos identificados como Jorge Eliécer Soto y Nubia Alba Deavila, quienes viajaban rumbo a Buga para visitar al Señor de los Milagros.

Desde entonces, las autoridades hacen presencia en la zona y desde hace unos minutos se reabrió un carril para el paso intermitente de los vehículos.

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En cuanto a la causa del accidente, todo se mantiene en materia de investigación para determinar si hubo invasión de carril, falla mecánica, desconcentración o algo más.

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