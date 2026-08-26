Este 26 de agosto ocurrió una tragedia en la localidad de Chapinero en Bogotá, luego de un accidente de tránsito en el que un ciclista perdió la vida. De acuerdo con el reporte de las autoridades de tránsito, el incidente involucró un SITP.
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Los hechos ocurrieron sobre las 10:30 de la mañana de este miércoles sobre la calle 67 con carrera 11. Allí, el conductor del bus habría dado un giro para seguir con su respectiva ruta y el biciusuario presuntamente perdió el control y se ocasionó el impactante choque. Sin embargo, no se descarta que el articulado no se haya percatado del otro hombre.
#BOGOTÁ. Se presenta siniestro vial con fatalidad en la localidad de Chapinero, calle 67 con carrera 11. Involucra bus del SITP y ciclista que lamentablemente falleció en el lugar del acc¡dente. Se recomienda tomar vías alternas, bastante congestión vehicular en la zona. pic.twitter.com/8dzbm49cPkLee También
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— Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) August 26, 2026
El ciclista terminó debajo del SITP y murió en el lugar de los hechos. Varios testigos y otros transeúntes se aglomeraron en el lugar por la impactante escena, que las autoridades trataron de controlar para disminuir el ‘shock’ de las imágenes.
En el lugar hubo bomberos, policías y miembros del CTI de la Fiscalía para hacer el levantamiento del cadáver y colaborar con la investigación de los hechos. Por ello, esa cuadra de la calle 27 fue acordonada, por lo que hubo congestión vehicular en el lugar durante varias horas; los conductores tuvieron que desviarse por la carrera Séptima, la avenida Circunvalar, la calle 72 y la calle 53 para evitar el trancón.
Hasta el momento no se ha esclarecido quién era la víctima, su edad o género, así como tampoco se ha terminado de establecer cómo fue exactamente el siniestro vial.
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