Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá continúa intensificando sus actividades para frenar la delincuencia en diferentes localidades. En una reciente intervención realizada por la Policía de Bogotá, fueron capturados tres hombres en la localidad de Teusaquillo, específicamente en el sector de Galerías, señalados de cometer delitos de hurto y de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego. De acuerdo con lo reportado por la misma institución policial, todo comenzó cuando una patrulla fue alertada por la comunidad mientras adelantaba labores de registro y control en la zona, donde se reportaba un robo en un establecimiento comercial.

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La pronta reacción de los uniformados permitió la captura de uno de los implicados, en cuyo poder se encontraron cuatro dispositivos móviles presuntamente sustraídos a los clientes del lugar. La situación no terminó ahí. Posteriormente, dos sospechosos más intentaron escapar movilizándose en una motocicleta. Según la información divulgada por la Policía de Bogotá, estos hombres, al percatarse de la presencia policial, abrieron fuego contra los agentes, lo que obligó a los uniformados a responder con sus armas de dotación. Este cruce dejó a los presuntos delincuentes heridos; ambos fueron trasladados a un centro asistencial, donde recibieron atención médica de inmediato.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un revólver e inmovilizaron la motocicleta utilizada en el intento de escape. La Policía de Bogotá sostuvo que los capturados serán entregados a la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de continuar con el proceso judicial en su contra por los delitos mencionados. La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia también informó sobre el hecho a través de la red social X (anteriormente Twitter), recalcando la importancia de la denuncia ciudadana y la oportuna colaboración de la comunidad en este tipo de casos.

Finalmente, las autoridades invitaron a los ciudadanos a hacer uso de la Línea de Emergencias 123 para reportar cualquier situación que atente contra la convivencia o la seguridad en la ciudad. Insisten en que la denuncia y la acción conjunta entre habitantes y autoridades fortalecen la respuesta a la delincuencia y contribuyen a que “Bogotá camine segura”.

¿Cómo capturó la Policía de Bogotá a los tres hombres en Galerías?

La Policía de Bogotá capturó a los tres hombres tras recibir una alerta de la comunidad sobre un robo en un establecimiento. Durante sus labores de patrullaje y control, los uniformados lograron detener a un sospechoso con cuatro celulares, mientras que otros dos fueron capturados luego de una persecución en motocicleta, en la que se produjo un intercambio de disparos y ambos resultaron heridos antes de ser llevados a un centro médico.

¿Qué delitos se les imputan a los capturados en Teusaquillo y cuál es el proceso a seguir?

A los tres capturados se les atribuyen presuntos delitos de hurto y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego. Según la Policía de Bogotá, serán puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, quien llevará a cabo las investigaciones y el proceso judicial correspondiente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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