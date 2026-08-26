Por: Portal Bogotá

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La Secretaría de Educación del Distrito (SED) y la Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación, desarrollan una iniciativa que busca facilitar el acceso al sistema educativo oficial en Bogotá para víctimas del conflicto armado. Esta labor conjunta tendrá lugar hasta el 11 de septiembre y forma parte de la primera fase de matrículas para el año 2027. El objetivo principal es brindar orientación y acompañamiento a niñas, niños, jóvenes y adultos que, por razones relacionadas con su condición de víctimas, permanecen fuera de la educación formal.

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De acuerdo con la Secretaría de Educación, en Bogotá, el 15% de los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado en edad escolar no están matriculados, lo que representa más de 10.000 personas. Ante esta preocupante cifra, la administración distrital invita a las familias a gestionar la solicitud de cupo a través del sitio oficial www.educacionbogota.edu.co. Para acercar la oferta institucional y resolver dudas, del 24 al 28 de agosto se realizarán jornadas de atención integral en los Centros de Encuentro para la Paz. Durante estos encuentros, los interesados podrán adelantar trámites y recibir información relevante sobre su vinculación a colegios públicos.

Las jornadas serán en diferentes puntos de la ciudad, incluyendo Ciudad Bolívar, Yomasa-Usme, Bosa, Patio Bonito-Kennedy, Suba y Rafael Uribe Uribe, en horario de 7 a.m. a 4 p.m. Los Centros de Encuentro cumplen un papel fundamental en el proceso, ya que identifican a los menores que requieren acceder al sistema escolar y apoyan en el enrutamiento hacia la oferta educativa distrital y nacional.

La documentación necesaria para participar comprende el documento de identidad del estudiante y del acudiente, así como tener datos de contacto actualizados, entre ellos número telefónico, correo electrónico y dirección de residencia. Serán atendidas solicitudes de cupos tanto para el año 2027 como para el 2026, según la disponibilidad institucional.

Se dará prioridad a los estudiantes víctimas del conflicto armado, preescolares, aquellos con hermanos ya matriculados, personas con discapacidad o trastornos específicos, estudiantes de comunidades étnicas, niños y niñas en gestación o lactancia, personas con altos niveles de pobreza según el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN, grupos A y B), y adultos mayores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo pueden las víctimas del conflicto armado solicitar un cupo escolar en Bogotá?

Las víctimas del conflicto armado pueden gestionar su acceso al sistema educativo oficial solicitando un cupo a través de la página www.educacionbogota.edu.co, o acudiendo entre el 24 y 28 de agosto a los Centros de Encuentro para la Paz, donde recibirán orientación y apoyo para completar los trámites de matrícula.

¿Qué es el SISBEN y por qué es importante para la priorización de cupos escolares?

El SISBEN es el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, una herramienta que clasifica a la población según sus condiciones socioeconómicas. En este proceso, los estudiantes incluidos en los grupos A y B del SISBEN tienen prioridad para acceder a cupos escolares debido a sus altos niveles de vulnerabilidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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