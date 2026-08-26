Por: Portal Bogotá

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La solidaridad se materializa en Bogotá a través del programa "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", que se ha enfocado en apoyar la atención a las emergencias causadas por el sismo del 10 de agosto de 2026. El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) decidió poner a disposición su conocimiento especializado para asistir a los municipios de Quimbaya, en Quindío, y El Cairo, en Valle del Cauca, los cuales sufrieron importantes daños en su patrimonio cultural tras el movimiento telúrico. La finalidad de esta intervención es facilitar la recuperación de los bienes culturales afectados y avanzar en el desarrollo de proyectos que posibiliten su restauración y conservación, de acuerdo con la información publicada en el portal oficial de la ciudad de Bogotá.

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En total, 27 voluntarias y voluntarios, entre profesionales y técnicos del IDPC, participan activamente en la primera etapa de apoyo, dirigida a la elaboración de conceptos técnicos, evaluaciones, levantamientos arquitectónicos, planos y estudios, además de proporcionar asesoría jurídica y formular proyectos de restauración. El primer equipo fue enviado desde Bogotá a Quimbaya el lunes 24 de agosto y permanecerá allí hasta el sábado 30 de agosto, concentrando sus esfuerzos en varios inmuebles que resultaron afectados por el sismo. Según puntualizó el alcalde Carlos Fernando Galán en su red social X, estos voluntarios representan el compromiso y la vocación solidaria de la ciudad con otras regiones del país.

Quimbaya y El Cairo, ambos ubicados en la región andina colombiana, sobresalen por su relevancia histórica y cultural. En concreto, El Cairo forma parte del Paisaje Cultural Cafetero, reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), mientras que Quimbaya se caracteriza por su profunda tradición cafetera y su papel en la identidad cultural del Quindío. Los daños ocasionados por el sismo hicieron urgente no solo la acción inmediata de rescate, sino también la posterior evaluación técnica para iniciar procesos de recuperación y reconstrucción del patrimonio material y simbólico de estas comunidades.

Diego Parra, director del IDPC, recalcó que, tras atender la emergencia y salvar vidas, llega el momento de la reconstrucción, un proceso en el que los conocimientos técnicos y el trabajo conjunto con las comunidades serán vitales. Esta labor se desarrolla en coordinación con las alcaldías, gobernaciones, Ministerio de Cultura, entidades distritales y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, garantizando que cada actividad respete las orientaciones oficiales y las condiciones de seguridad. Más allá de lo técnico, esta jornada busca acompañar a las comunidades en la reconstrucción de su historia y fortalecer los lazos que las unen a sus territorios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo apoya el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la recuperación tras el sismo de 2026?

El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) contribuye enviando equipos de voluntarios especializados que realizan evaluaciones técnicas, levantamientos arquitectónicos, asesoría jurídica y formulación de proyectos para la restauración de bienes culturales afectados en Quimbaya y El Cairo, trabajando en coordinación con autoridades locales y nacionales.

¿Por qué es importante la recuperación del patrimonio cultural en Quimbaya y El Cairo tras el terremoto?

La recuperación del patrimonio cultural en Quimbaya y El Cairo es esencial porque estos municipios poseen un valor histórico y simbólico relevante para la región andina, preservando tradiciones y la memoria colectiva, además de fortalecer la identidad y cohesión comunitaria después de una catástrofe.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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