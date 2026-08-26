Por: Portal Bogotá

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El avance de los proyectos de vivienda social en el centro de Bogotá continúa generando expectativas positivas entre los ciudadanos. Recientemente, la secretaría Distrital del Hábitat, Vanessa Velasco Bernal, realizó una visita al desarrollo habitacional TRIVENTTO, ubicado en el barrio Eduardo Santos, para conocer de primera mano el progreso de la obra y la forma en que se están asignando las viviendas incluidas en el programa Oferta Preferente de Mi Casa en Bogotá. De acuerdo con la información oficial citada por la secretaría y difundida en sus canales institucionales, este proyecto representa una oportunidad real para que más familias bogotanas accedan a vivienda propia en una zona estratégica de la ciudad, a tan solo dos minutos de estaciones de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

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TRIVENTTO contempla un total de 165 soluciones habitacionales, de las cuales 32 se encuentran vinculadas específicamente al programa Oferta Preferente. Según la secretaría Distrital del Hábitat, 22 de estas viviendas ya han sido asignadas a hogares que cumplieron con los requerimientos estipulados para beneficiarse de la iniciativa. El avance físico de la obra es del 18,5 %, conforme a la programación establecida, y la fecha estimada para la entrega es junio de 2027.

Durante el recorrido, la secretaria Vanessa Velasco Bernal subrayó la relevancia de que los desarrollos cumplan con todas las normativas vigentes en Colombia, especialmente aquellas relacionadas con la seguridad y estabilidad de las edificaciones. El equipo encargado explicó que el proceso constructivo utiliza formaleta metálica —un sistema de moldes reutilizables hechos en metal— y un sistema industrializado de concreto, aplicando la normativa sismorresistente actual. Gracias a este método, se logra avanzar con la fundición de dos apartamentos al día, de lunes a sábado, agilizando los tiempos previstos sin descuidar los requisitos técnicos.

Oferta Preferente hace parte de la estrategia para acercar viviendas de interés social (VIS) y viviendas de interés prioritario (VIP) a familias bogotanas que cumplen ciertos criterios, permitiendo que tengan acceso a viviendas bien localizadas con cercanía a servicios y transporte masivo, como TransMilenio y el metro. Según la secretaría Distrital del Hábitat, TRIVENTTO es una muestra de cómo la planeación adecuada y la correcta ejecución pueden transformar sectores céntricos en espacios de oportunidades para más hogares.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se asignan las viviendas del programa Oferta Preferente en TRIVENTTO Bogotá?

De acuerdo con la secretaría Distrital del Hábitat, las viviendas que forman parte del programa Oferta Preferente, como sucede en TRIVENTTO, se asignan a hogares que cumplen con los requisitos establecidos por la iniciativa Mi Casa en Bogotá. Hasta ahora, de las 32 soluciones habitacionales vinculadas al programa en este proyecto, 22 ya han sido adjudicadas bajo estos criterios.

¿Qué ventajas ofrece el sistema constructivo industrializado y formaleta metálica utilizado en TRIVENTTO?

El equipo de obra de TRIVENTTO explicó que el sistema constructivo empleado, basado en formaleta metálica y concreto industrializado, permite avanzar en la construcción de forma eficiente y segura, cumpliendo la normativa sismorresistente vigente. Esto se traduce en la fundición diaria de dos apartamentos, lo que acelera el proceso sin perder calidad ni estabilidad estructural.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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