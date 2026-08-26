Por: El Espectador

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Un nuevo sismo sacudió a Colombia este miércoles 26 de agosto, generando preocupación entre la ciudadanía apenas 16 días después del terremoto de magnitud 7,4 que causó más de 300 fallecidos y miles de personas damnificadas en el país. Según el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC), en esta ocasión el epicentro del movimiento telúrico se ubicó en Los Santos, Santander, a una profundidad de 149 kilómetros, con coordenadas geográficas de 6.82° de latitud y -73.11° de longitud. La información divulgada por el SGC señala que el temblor se sintió ampliamente más allá de la región del epicentro.

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De acuerdo con reportes recogidos en redes sociales y sistematizados en la plataforma de sismo sentido del SGC, el fenómeno fue percibido en diversas zonas del territorio nacional. Un número considerable de reportes provino de municipios directamente ligados al epicentro como Piedecuesta, Floridablanca y Bucaramanga, en Santander. Sin embargo, grandes ciudades alejadas de la zona como Barranquilla, Medellín y Bogotá también registraron testimonios de ciudadanos sorprendidos por el temblor. Incluso personas en Neiva, Cali y Popayán manifestaron haber sentido el movimiento, demostrando la amplitud del impacto de este evento sísmico.

La magnitud del temblor obligó a adaptar actividades en las instituciones del Estado. En Bogotá, el Congreso de la República suspendió la plenaria programada en la Cámara de Representantes, procediendo con la evacuación de senadoras, senadores y demás funcionarios del Capitolio para preservar la seguridad. Por el momento, la plenaria en el Senado se mantuvo en marcha, conforme con información recogida en medios como El Espectador.

El SGC reportó que, hasta el momento, 722 personas desde 130 centros poblados informaron haber sentido el sismo a través de su plataforma. Las autoridades, en consecuencia, se encuentran evaluando posibles afectaciones en las áreas con reportes significativos, mientras los organismos encargados continúan recogiendo información para determinar el impacto específico en cada localidad. Este nuevo sismo llega en un contexto especialmente sensible, con la memoria reciente del terremoto devastador que azotó al país apenas unas semanas atrás.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué ciudades de Colombia se sintió el temblor registrado el 26 de agosto?

El sismo cuyo epicentro fue en Los Santos, Santander, fue percibido principalmente en localidades del propio departamento como Piedecuesta, Floridablanca y Bucaramanga, conforme al reporte del Servicio Geológico Colombiano. Además, habitantes de ciudades más distantes como Barranquilla, Medellín, Bogotá, Neiva, Cali y Popayán reportaron haber sentido el movimiento, reflejando su amplia cobertura en el país.

¿Cuál es el procedimiento del Servicio Geológico Colombiano para reportar un sismo?

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) utiliza plataformas como ‘sismo sentido’, donde personas de diferentes regiones pueden ingresar reportes sobre cómo percibieron el temblor. Esta información ayuda a las autoridades a monitorear el alcance del fenómeno y a identificar zonas donde se requieren evaluaciones de daños o asistencia específica.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.