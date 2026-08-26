Por: Portal Bogotá

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Bogotá conmemora su aniversario número 488 y se prepara para vivir una edición especial de la Ciclovía Nocturna, un evento organizado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). Esta jornada, que se llevará a cabo el jueves 27 de agosto desde las 6:00 de la tarde hasta la medianoche, incluirá el uso de 94 kilómetros de vías habilitadas para la recreación y actividades deportivas. El evento está diseñado para que los habitantes de la capital puedan caminar, correr, montar bicicleta o patinar por diferentes corredores de la ciudad, disfrutando espacios gratuitos y estaciones recreativas en varios puntos, de acuerdo con información oficial del IDRD.

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El trazado de la Ciclovía Nocturna cubrirá importantes sectores tanto en el norte, centro como sur de la ciudad. Entre los corredores más emblemáticos están la avenida Boyacá, la carrera Séptima, la calle 116, la avenida Córdoba, la avenida carrera 15, la avenida carrera Novena, la calle 147, la avenida calle 170, la calle 26 (avenida El Dorado), la carrera 60, la carrera 50 y la calle 17 Sur. Según la Alcaldía de Bogotá, estos tramos permiten la conexión de distintos barrios y facilitan la movilidad activa y el encuentro ciudadano.

Debido a la magnitud del evento, se implementarán desvíos y restricciones temporales en corredores como la calle 116 (entre avenida Boyacá y avenida Córdoba), la carrera Novena (entre calle 170 y calle 116), la calle 26 (entre carrera 40 y avenida Caracas), la carrera 50 (entre calle Sexta y autopista Sur) y la calle 17 Sur, donde se habilitarán calzadas completas para quienes participen en la Ciclovía Nocturna y se establecerán carriles compartidos, contraflujos y desvíos de tráfico vehicular mixto.

Un punto especial de la jornada será el Distrito Creativo, en la carrera Séptima con calle 28, donde el arte, la recreación y el movimiento se fusionarán. Además, en alianza con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, el evento se enlaza con las estrategias Bogotá Cultura 24/7 y los Distritos Creativos. Como parte de la programación, el Ciclopaseo Distritos Creativos partirá de la Plaza de Bolívar y avanzará hasta la calle 60, deteniéndose en espacios como el parque Santander, la Plazoleta Bulevar de San Diego y el parque de los Hippies. En estos puntos habrá estaciones de serigrafía, intervenciones artísticas y actividades que promueven el encuentro ciudadano y la transformación cultural.

El IDRD informa que las inscripciones para el Ciclopaseo estarán abiertas hasta el 23 de agosto. Este formato nocturno busca acercar a los bogotanos a nuevas experiencias deportivas y culturales en una noche que se iluminará de movimiento y alegría colectiva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los tramos y rutas habilitadas para la Ciclovía Nocturna de Bogotá 2026?

Según el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), la Ciclovía Nocturna del 27 de agosto contará con 94 kilómetros de recorridos que incluyen corredores clave como la avenida Boyacá, la carrera Séptima, la calle 116, la avenida Córdoba, la avenida carrera 15, la avenida carrera Novena, la calle 147 y la avenida calle 170 en el norte; calles como la 72, 26 y carreras 60 y Séptima en el centro; y tramos en la carrera 50, carrera Séptima, calle 17 Sur y nuevamente Boyacá en el sur de la ciudad. Se implementarán desvíos en sectores específicos para facilitar la movilidad y la seguridad de los participantes.

¿Qué actividades culturales y recreativas ofrece la Ciclovía Nocturna de Bogotá en 2026?

La actividad, organizada junto con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, contempla espacios creativos en el Distrito Creativo y el Ciclopaseo Distritos Creativos, que recorre desde la Plaza de Bolívar hasta la calle 60. A lo largo del trayecto, los participantes podrán encontrar intervenciones artísticas, estaciones de serigrafía y actividades de recreación impulsadas por estrategias como Bogotá Cultura 24/7 y los Distritos Creativos, que buscan incentivar el arte y la participación en horarios no convencionales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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