Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) invita a la ciudadanía de Bogotá a sumarse a una nueva experiencia cultural con la agrupación musical Raíces Tumaqueñas. Este grupo, conformado por personas afrocolombianas de la localidad de Ciudad Bolívar, busca rescatar y compartir la riqueza de sus raíces ancestrales en una cita programada para el sábado 5 de septiembre de 2026 a las 7:00 p. m. en el Centro Cultural Compartir La Pilona 10, ubicado en la calle 66A sur #18U-12. De acuerdo con la información oficial, la entrada al concierto es gratuita, permitiendo el acceso libre a la comunidad y fomentando un espacio de encuentro alrededor del arte y la música.

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Raíces Tumaqueñas representa mucho más que solo talento musical; su historia está atravesada por una herencia que se remonta a la época de la trata de esclavos en Colombia, según Idartes. Los integrantes han sido portadores y transformadores de un legado cultural influido por la tradición africana, indígena y española. Este encuentro de culturas ha dado lugar a una propuesta sonora original e irrepetible, que se manifiesta en cada interpretación de la agrupación. Así, en su trabajo confluyen distintas formas de entender la música y expresarla, dando cuenta del mestizaje y pluralidad cultural que caracteriza a buena parte de la historia del país.

El repertorio para este concierto, de acuerdo con Idartes, incluye composiciones como "San Antonio", "Velo que bonito" y "Marimba para Sanar". Estas canciones, junto con otras piezas llenas de tradición, ofrecen un recorrido musical cargado de memoria y sentido comunitario. El evento hace parte del proyecto ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, que busca impulsar el arte y la cultura local llevando espectáculos de calidad directamente a los territorios y acercando a las personas a expresiones artísticas significativas.

La invitación es a disfrutar en el interior del Centro Cultural Compartir La Pilona 10, escenario que se ha consolidado como referente en la promoción del talento propio de Ciudad Bolívar, y a acompañar una velada musical en la que se celebra la diversidad y la riqueza de la identidad afrocolombiana. Según Idartes, la oportunidad es única para quienes desean acercarse al arte y la tradición de manera libre y cercana, fortaleciendo así el tejido social a través de la cultura.

¿Cuándo y en dónde se presentará Raíces Tumaqueñas en Bogotá?

Raíces Tumaqueñas ofrecerá un concierto el sábado 5 de septiembre de 2026, a las 7:00 p. m., en el Centro Cultural Compartir La Pilona 10, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, calle 66A sur #18U-12. La entrada es gratuita, según información de Idartes.

¿Cuál es el origen y el estilo musical de Raíces Tumaqueñas?

De acuerdo con Idartes, la agrupación Raíces Tumaqueñas está conformada por afrocolombianos con raíces que se remontan a la época de la trata de esclavos. Su música es resultado de la influencia de culturas africanas, indígenas y españolas, lo que ha dado lugar a una mezcla sonora única y representativa de su herencia ancestral.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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