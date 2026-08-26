Por: Portal Bogotá

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El próximo sábado 5 de septiembre de 2026 desde la 1:00 p.m., Bogotá dará espacio una vez más al jazz, consolidándose como punto de encuentro de expresiones musicales diversas gracias al evento ‘Tortazo Jazz’. De acuerdo con información oficial de la Alcaldía de Bogotá, la jornada tendrá lugar en el Teatro al Aire Libre La Media Torta, escenario representativo de la cultura capitalina y conocido por acoger tanto a públicos consolidados como a nuevas audiencias.

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La programación del ‘Tortazo Jazz’ reúne algunas de las propuestas más relevantes de la escena bogotana actual, en una jornada gratuita y abierta a mayores de 14 años, hasta completar aforo. Este evento se propone como un puente entre la tradición y la vanguardia, involucrando a agrupaciones y artistas que han experimentado alrededor de la fusión, la improvisación y el encuentro de sonidos. Además, sirve como antesala de la edición número 28 del Festival Jazz al Parque 2026, fortaleciendo el círculo de circulación de músicos y la cultura jazzística en Bogotá, según detalla la página oficial de la ciudad.

Entre las agrupaciones invitadas destaca Bituin, conformada por Juanita y Valentina Añez junto a Daniel y Santiago de Mendoza, quienes han explorado el cancionero latinoamericano y se han presentado en festivales internacionales, como Wassermusik de Berlín y el Festival de Jazz de Quito. En 2025, lanzaron la producción ‘Bituin plays Meredith Monk’.

Otro nombre relevante es Anamaría Oramas, artista que ha forjado una propuesta centrada en el diálogo de las músicas de viento caribeñas y del Pacífico con el jazz. Su trabajo ha sido presentado recientemente en el Festival de Jazz de Montreal, posicionando su voz en el panorama contemporáneo nacional e internacional.

Nowhere Jazz Quartet, grupo bogotano fundado en 2009, aportará una visión experimental al mezclar hard bop, acid jazz, funk, rock progresivo y músicas del mundo, con cuatro discos a su nombre, siendo el más reciente ‘Bogotá Insustancial’. La agrupación ha realizado giras nacionales y en el exterior.

El dúo BoteroDelgado, conformado por Juanita Delgado y Santiago Botero, mostrará una creación basada en la voz, el contrabajo y la espontaneidad mediante improvisación y procesamiento sonoro, en una exploración de timbres y silencios.

La jornada concluirá con Jaime Andrés Monsalve DJ Set, quien ofrecerá una selección en vinilo como homenaje al jazz colombiano, abarcando piezas históricas del género en el país y obras contemporáneas, en formato LP.

Según la Alcaldía de Bogotá, la cita será en la calle 18 #1-05 Este y permitirá el ingreso gratuito para todas las personas interesadas (mayores de 14 años), hasta completar el aforo del espacio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde es el ‘Tortazo Jazz’ 2026 en Bogotá?

El ‘Tortazo Jazz’ está programado para el sábado 5 de septiembre de 2026 desde la 1:00 p.m. en el Teatro al Aire Libre La Media Torta, ubicado en la calle 18 #1-05 Este, en Bogotá. La entrada será gratuita hasta completar aforo para personas mayores de 14 años, de acuerdo con la Alcaldía de Bogotá.

¿Qué propuestas musicales participarán en el ‘Tortazo Jazz’ de La Media Torta?

En la jornada participarán agrupaciones como Bituin, Nowhere Jazz Quartet, BoteroDelgado y la artista Anamaría Oramas. Además, Jaime Andrés Monsalve realizará un DJ Set de jazz colombiano en formato vinilo. Todas estas propuestas representan distintas aproximaciones al jazz y sus diálogos con músicas latinoamericanas y contemporáneas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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