Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La Secretaría Distrital de Integración Social manifestó su rechazo a los hechos ocurridos en las inmediaciones del jardín infantil Jorge Bejarano, ubicado en la localidad de Los Mártires, Bogotá. De acuerdo con la entidad, dichas acciones afectaron la movilidad sobre la avenida NQS y, de manera más preocupante, impidieron la salida normal y segura de las niñas y los niños que permanecían en el interior de esta institución. La situación generó preocupación por la protección y el bienestar de los menores, en consonancia con lo establecido por el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, que consagra la prevalencia de los derechos de la infancia sobre los de los demás.

Sigue a PULZO en Discover

Frente a estos hechos, la Secretaría Distrital de Integración Social hizo un llamado tanto al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) como a la Fiscalía General de la Nación para que, dentro de sus competencias, se agilicen las investigaciones y actualizaciones relacionadas con el caso, buscando esclarecer lo sucedido de manera oportuna y transparente. Según la información entregada, la entidad activó la ruta correspondiente, remitiendo el caso a ambas entidades encargadas, y también inició actuaciones internas a través de la oficina de Control Disciplinario.

Como parte de las medidas de prevención y protección, se procedió con el cambio del personal del jardín infantil, dando prioridad a la garantía y el cuidado de los derechos de los menores mientras avanzan las investigaciones oficiales. Además, Integración Social puso a disposición de las familias afectadas servicios de acompañamiento psicosocial para atender las consecuencias derivadas de la situación. El secretario de Integración Social, Roberto Angulo, contactó personalmente al padre y a la madre de familia involucrados, reiterándoles el acompañamiento y respaldo de la entidad en este proceso.

En lo que respecta a la colaboración con las autoridades, la Secretaría anunció que continuará entregando toda la información y documentación requerida, incluyendo grabaciones de las cámaras de seguridad el día de los hechos. La entidad enfatizó que corresponde exclusivamente a las autoridades encargadas la determinación de responsabilidades y circunstancias, por lo que reiteró su respeto por el debido proceso e hizo un llamado a la prudencia frente a la difusión de versiones no verificadas, para evitar afectar tanto la investigación como el bienestar de los menores y la comunidad educativa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué acciones tomó la Secretaría de Integración Social por el caso del jardín infantil Jorge Bejarano?

Según informó la Secretaría Distrital de Integración Social, se realizaron varias acciones inmediatas, incluyendo la activación de las rutas de atención, el traslado del caso a la Fiscalía General de la Nación y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Además, se inició un proceso interno de control disciplinario, se cambió el personal del jardín infantil y se ofreció acompañamiento psicosocial a las familias afectadas. Todo esto se implementó mientras se colaboraba estrechamente con las investigaciones de las autoridades competentes.

¿Por qué es importante garantizar el debido proceso en casos que involucran a menores de edad?

La Secretaría Distrital de Integración Social resaltó que respetar el debido proceso es fundamental en situaciones que involucran a niñas, niños y adolescentes, ya que cualquier información no verificada o especulación puede afectar la investigación y, lo más importante, impactar de forma negativa a los menores, sus familias y la comunidad educativa. El artículo 44 de la Constitución Política reafirma la protección prioritaria de los derechos de la infancia, por lo que se exige máxima responsabilidad y prudencia en el manejo de estos casos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z