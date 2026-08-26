Por: Portal Bogotá

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El bienestar emocional ha ganado protagonismo como parte fundamental de la salud integral. Así lo demuestra la estrategia puesta en marcha en la localidad de Tunjuelito, Bogotá, donde el acompañamiento profesional y el entorno familiar y comunitario se convierten en pilares para la recuperación y el fortalecimiento de la salud mental.

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De acuerdo con la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Empresa Social del Estado (E.S.E.) y la Alcaldía Local de Tunjuelito, la acción es resultado del Convenio Interadministrativo 559 de 2025 y del proyecto local 2820, financiado por el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito. Estas instituciones lideran un programa que beneficia a 250 personas, mediante acciones de promoción y atención en salud mental que no se limitan a los consultorios, sino que trascienden hacia los hogares y las comunidades.

Según la doctora Diana Patricia Sandoval Castillo, coordinadora del convenio, la prioridad es “empoderar a los territorios para desmantelar el estigma” que a menudo rodea los trastornos mentales, promoviendo la inclusión y participación activa en los procesos de recuperación. Las intervenciones incluyen no solo consultas individuales o familiares, sino también psicoeducación y actividades organizadas en función de las necesidades de cada colectivo.

La alcaldesa local Claudia Verónica Collante Dussán resaltó que la estrategia recibe una inversión superior a los 300 millones de pesos y prioriza la atención integral trasladando servicios directamente a las viviendas, de forma que los habitantes de Tunjuelito no tengan que enfrentar solos sus dificultades de salud mental y puedan acceder a redes de apoyo robustas.

El proceso ya alcanzó la conformación de dos grupos con personas mayores (56 participantes), 80 ciudadanos con alteraciones en su salud mental, 26 afectados por accidentes de tránsito y 50 beneficiarios vinculados a la línea del Foro Local de Libertades Religiosas. La Subred Sur dispone equipos interdisciplinarios que se desplazan hasta los hogares, donde valoran las capacidades y factores de riesgo de los beneficiarios, y diseñan intervenciones para fortalecer el manejo emocional y la reconstrucción de hábitos saludables.

Durante la implementación, el equipo identifica las situaciones que requieren atención especializada y gestiona la activación de rutas de apoyo adicionales si es necesario. Los testimonios, como el de Estrella Ortiz, demuestran cómo este enfoque permite aprender sobre resiliencia y encontrar nuevos horizontes en el proceso de recuperación. Sin embargo, actualmente el proyecto no tiene convocatoria abierta para nuevos participantes; las personas beneficiadas fueron seleccionadas bajo criterios establecidos previamente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se fortalece la salud mental en Tunjuelito con la estrategia de la Subred Sur?

La salud mental en Tunjuelito se fortalece mediante un acompañamiento cercano liderado por equipos interdisciplinarios de la Subred Sur y la Alcaldía Local. Estos profesionales llevan visitas y apoyo a los hogares para identificar factores de riesgo, brindar herramientas para el autocuidado y fortalecer las redes familiares y comunitarias, lo que facilita una atención continua durante la recuperación de los pacientes.

¿Quiénes pueden acceder a los programas de acompañamiento en salud mental en Tunjuelito?

Según la información reportada, los participantes actuales han sido seleccionados previamente con base en criterios definidos dentro del proyecto y, por el momento, no hay convocatoria pública abierta para nuevos beneficiarios. El programa dirige su atención a personas mayores, ciudadanos con alteraciones en su salud mental, afectados por accidentes de tránsito y participantes del Foro Local de Libertades Religiosas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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