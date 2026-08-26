Por: Portal Bogotá

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Del 29 de agosto al 6 de septiembre de 2026, Bogotá será el epicentro de la Semana del Bienestar: Cultura y Salud para Vivir Mejor, un evento que evidencia el compromiso de la ciudad con el bienestar, la cultura y el arte. De acuerdo con la Alcaldía Mayor de Bogotá, este encuentro integra tres grandes iniciativas: los programas de la administración distrital, la plataforma internacional Hearth Summit Bogotá del Wellbeing Summit y el Encuentro Internacional de Longevidad Vive + y Mejor. Todas las actividades serán de ingreso gratuito, aunque en algunos casos será necesario inscribirse o llegar antes de que se complete el aforo.

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Las diversas actividades tomarán lugar en escenarios reconocidos de la capital, como el Centro Felicidad Chapinero, el Jardín Botánico José Celestino Mutis, la Plaza Cultural La Santamaría, el Planetario de Bogotá, la Plaza de Mercado La Concordia, el Centro de Bienestar Cafam La Candelaria y la Universidad EAN, entre otros. Durante la semana se desarrollarán más de 100 eventos enfocados en fortalecer la calidad de vida de los ciudadanos, resaltando la relación entre cultura, salud y comunidad, según lo detallado por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

El sábado 29 de agosto tendrá lugar la caminata meditativa ‘Ciudad y Naturaleza’, guiada por Luis Camargo de OpEPA, así como una experiencia sinfónica liderada por la Orquesta Filarmónica de Mujeres y la terapeuta Silvana Nova. Paralelamente, el Centro Felicidad Chapinero acogerá la Feria de Emprendedores del Bienestar, una vitrina con más de 50 emprendimientos respaldados por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Cámara de Comercio de Bogotá.

La inauguración formal será en la Universidad EAN con la charla “Comunidades transformadoras para el bienestar” a cargo de Vipin Thekk, directivo de Ashoka, y una intervención de danza somática contemporánea. El domingo, la Plaza Cultural La Santamaría ofrecerá una experiencia colectiva de meditación y música, mientras que los jóvenes mostrarán su talento en las Escuelas de Rock. Días siguientes incluyen paneles sobre salud, arte y comunidad; talleres de risoterapia; conciertos; y muestras gastronómicas en espacios como la Plaza de Mercado La Concordia.

La agenda culmina el 5 y 6 de septiembre con el Encuentro Internacional de Longevidad Vive + y Mejor, bajo la guía del Dr. Oswaldo Restrepo, abordando temas como la economía plateada, tecnologías para el envejecimiento saludable y el modelo de Zonas Azules. Toda la programación está disponible en la página oficial de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las fechas y lugares clave de la Semana del Bienestar en Bogotá 2026?

La Semana del Bienestar en Bogotá se llevará a cabo del 29 de agosto al 6 de septiembre de 2026. Los eventos tendrán lugar en espacios emblemáticos como el Jardín Botánico José Celestino Mutis, el Centro Felicidad Chapinero, la Plaza Cultural La Santamaría, la Universidad EAN, el Planetario de Bogotá, la Plaza de Mercado La Concordia y el Centro de Bienestar Cafam La Candelaria, entre otros.

¿Qué temas abordan las actividades programadas en la Semana del Bienestar Bogotá?

Las actividades girarán en torno al bienestar integral vinculando arte, cultura y salud. Habrá paneles sobre longevidad, economía plateada (segmento económico vinculado a personas mayores), tecnología para el envejecimiento saludable, talleres de meditación, ferias de emprendimiento, conciertos y muestras gastronómicas, dirigidas tanto a la ciudadanía en general como a profesionales de la salud, emprendedores y líderes comunitarios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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