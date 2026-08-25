Por: El Espectador

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‘Parques Nacionales de Colombia. Territorios donde la vida se expande’ es el más reciente libro publicado por la Dirección de Parques Nacionales Naturales. Este título se suma a un selecto grupo de obras dedicadas a los parques del país. Desde la primera área protegida declarada en 1960, la Cueva de los Guácharos, la literatura sobre estos espacios vitales ha sido escasa, destacándose solo alrededor de media docena de publicaciones. De acuerdo con el relato presentado, cuatro libros han dejado una huella significativa, cada uno con su propia identidad y enfoque, mostrando que no existe una competencia directa entre ellos sino una relación complementaria.

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El libro que hoy se presenta destaca, en primer lugar, por el cuidado en su edición y la selección de fotografías. A diferencia de otras publicaciones, se resalta su generosidad con imágenes que reflejan no solo la majestuosidad de la naturaleza, sino también la presencia y labor de las comunidades en el interior de los parques, muchas veces capturadas por quienes los habitan o protegen diariamente, lo que brinda una perspectiva única y personal. La mirada de un guardaparque, por ejemplo, difiere notablemente de la de un visitante ocasional.

Un aspecto diferencial de ‘Territorios donde la vida se expande’ es la inclusión de breves relatos que exploran el vínculo entre el entorno natural de los parques y la vida humana en las regiones adyacentes. Utiliza variados y sugerentes subtítulos, como ‘Avanzar de la mano’ y ‘Gobierno intercultural’, para conectar la naturaleza con la cultura, así como con el conocimiento científico y comunitario. También incluye recursos complementarios, como un código QR, que permite acceder a información práctica sobre las áreas protegidas: detalles para la visita, actividades y su valor ecológico y social.

Además, el libro reúne historias personales de ocho trabajadores de los parques, quienes exponen, desde su experiencia profesional y biográfica, lo que implica vivir y velar por estos territorios. Estas narraciones permiten comprender la importancia del rol humano en la conservación, más allá de la mera administración de mapas y normas. Asimismo, la obra concluye con un capítulo estadístico que arroja datos sobre biodiversidad, clima y topografía, puntualizando la dimensión científica y de monitoreo de los parques.

Finalmente, la inclusión de poemas seleccionados en un concurso nacional aporta una dimensión emocional y creativa al libro, con versos que rescatan vivencias, paisajes y símbolos de los parques, desde la voz de niños, jóvenes y adultos. Este acierto resalta la faceta social y espiritual de estos territorios, evidenciando que los parques nacionales son parte integral y viva del tejido nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué aporta el libro ‘Parques Nacionales de Colombia. Territorios donde la vida se expande’ a la comprensión de los parques naturales del país?

El libro, publicado por la Dirección de Parques Nacionales Naturales, ofrece una mirada integral sobre la conservación y la vida en los parques a través de relatos, fotografías tomadas por trabajadores y miembros de comunidades, y datos estadísticos. De acuerdo con la información dada, además de describir cada parque, el libro resalta las interacciones humanas, el contexto social, cultural y el trabajo cotidiano que garantiza la protección de estos espacios, vinculando naturaleza y sociedad.

¿Cómo involucra el libro a las comunidades y trabajadores de los Parques Nacionales Naturales en su contenido?

La obra destaca la participación de quienes habitan o laboran en los parques, brindando relatos personales de ocho trabajadores y numerosas imágenes capturadas desde dentro, lo que permite apreciar una perspectiva más auténtica y próxima. Estas voces, junto a poemas de ciudadanos de diversas edades y regiones, subrayan el papel esencial de las comunidades en la conservación y dotan al libro de una dimensión humana y espiritual única.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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