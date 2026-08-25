Por: Noticiero 90 minutos

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El terremoto ocurrido el 10 de agosto de 2026 puso en primer plano la necesidad de garantizar la salud de las personas en las zonas más afectadas. Ante la emergencia, las autoridades sanitarias, de acuerdo con la información presentada, fortalecieron las jornadas de vacunación en alojamientos temporales y comedores comunitarios, priorizando la atención a población damnificada y a quienes participan en los trabajos de rescate y recuperación. Sin embargo, una de las principales dudas entre las familias ha sido si este evento motivó cambios en las vacunas o en sus dosis.

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La clave está en que, según la información consultada, el terremoto no modificó de forma directa el esquema nacional de vacunación de Colombia ni las dosis fijadas dentro del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). El PAI establece las vacunas y dosis en función de la edad y las condiciones de cada persona, medidas que se mantuvieron tras el sismo. Lo que sí cambió fue la logística: se acercaron los servicios de vacunación a los sitios donde la población se encuentra temporalmente. Además, se facilitó la revisión de los esquemas, sobre todo para quienes, al haber sido desplazados o perder documentos importantes como el carné de vacunación, necesitan verificar si tienen alguna dosis pendiente.

En cuanto a posibles cambios en algunas vacunas, la información deja claro que las actualizaciones no guardan relación con el terremoto. Por ejemplo, el refuerzo en la vacunación contra la fiebre amarilla en municipios de alto riesgo y la dosis adicional temporal para el sarampión, llamada “Dosis Cero”, la cual se dirige a niños de 6 a 11 meses, forman parte de estrategias de salud pública independientes del desastre natural. Es fundamental que las familias reconozcan que estos ajustes responden a criterios epidemiológicos específicos y no a la emergencia por el sismo.

Por lo anterior, la recomendación dirigida a las familias es no asumir que sobrevivir al terremoto implica la obligación de recibir nuevas dosis. Lo ideal es acercarse a los puntos de vacunación y permitir que el personal de salud verifique si hay esquemas incompletos o dosis pendientes, evitando confusiones acerca de nuevos lineamientos por el sismo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿El terremoto de agosto de 2026 modificó el esquema nacional de vacunación en Colombia?

No, el esquema nacional de vacunación no fue modificado debido al terremoto de agosto de 2026. La estructura y las dosis de las vacunas establecidas por el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) permanecieron iguales; los ajustes fueron logísticos, acercando los servicios a comunidades afectadas.

¿Qué medidas deben tomar las familias afectadas por el terremoto para revisar sus vacunas?

Las familias que han perdido su carné de vacunación, se han trasladado o no recuerdan su esquema deben acudir a los puntos de vacunación organizados en alojamientos temporales o comunidades. Allí, el personal de salud revisará caso por caso para identificar dosis pendientes y evitar errores o repeticiones innecesarias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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