Por: Noticiero 90 minutos

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El creador de contenido estadounidense MrBeast sorprendió en redes sociales al protagonizar un encuentro con la cantante colombiana Shakira en plena Copa del Mundo, según datos reportados por Noticiero 90 Minutos. El episodio, que fue documentado en uno de los vlogs recientes del youtuber, ha captado la atención del público no solo por la interacción entre dos figuras influyentes, sino por la propuesta concreta de trabajar juntos en una causa social de alto impacto en Colombia.

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Durante el video, MrBeast exploró distintos momentos de su semana, incluyendo su asistencia al evento deportivo, donde se encontró con personalidades como Justin Bieber, Drake, Travis Scott y Karl-Anthony Towns. Sin embargo, fue luego de la presentación musical de Shakira, cuando la barranquillera interpretó su tema ‘Dai Dai’, que surgió la conversación que dio un giro significativo al encuentro. El creador estadounidense se acercó a Shakira y le preguntó abiertamente: “Hola, Shakira, ¿y si hacemos algo juntos?”. La artista no dudó en responder y sugirió que el proyecto tuviera lugar en Colombia.

Ante la consulta sobre el tipo de colaboración, Shakira fue clara al plantear la necesidad de “hacer más escuelas”. MrBeast respaldó inmediatamente la idea, reconociendo la problemática educativa del país: “Tenemos muchos niños que no van a la escuela, no pueden”. Esta breve pero significativa conversación, citada por Noticiero 90 Minutos, revela la sensibilidad de ambas celebridades frente a la falta de acceso a la educación en Colombia, lo que ha despertado el interés de miles de seguidores.

El youtuber externó su deseo de concretar la iniciativa y pidió la opinión de su audiencia sobre la posible construcción de nuevas escuelas en el país, señalando su entusiasmo con expresiones como: “En serio, me encantaría. Suena increíble”. Ambos artistas calificaron el entendimiento como un “trato”, aunque no definieron detalles como fechas, lugares o cantidad de instituciones.

Este acercamiento se alinea con proyectos previos que MrBeast ha liderado en torno a la educación, el apoyo humanitario y la protección de recursos, reforzando su posición como figura comprometida con diversas causas sociales. El encuentro con Shakira —quien ya ha liderado iniciativas educativas en Colombia— refuerza el potencial de colaboración entre ambos para abordar problemáticas estructurales que afectan la formación de niños y jóvenes.

Disclaimer: Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué propusieron exactamente MrBeast y Shakira sobre la construcción de escuelas en Colombia?

MrBeast y Shakira acordaron, durante un breve diálogo en la Copa del Mundo registrado en el canal del youtuber, impulsar juntos la creación de nuevas escuelas en Colombia. La iniciativa fue sugerida por Shakira, quien planteó la urgencia de este tipo de proyectos para ampliar el acceso a la educación. Aunque aún no hay detalles concretos de fechas o ubicaciones, ambos manifestaron su interés en avanzar y pidieron respaldo a sus seguidores.

¿Por qué resaltó tanto el encuentro entre MrBeast y Shakira alrededor de un proyecto educativo?

El encuentro entre MrBeast y Shakira atrajo amplia atención al unir a dos personalidades internacionales dispuestas a trabajar en soluciones para los problemas educativos en Colombia. Este diálogo, publicado por Noticiero 90 Minutos, destacó por la espontaneidad y el acuerdo inmediato en torno a una causa social, mostrando el poder de influencia y convocatoria que ambos poseen en la promoción de la educación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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