La visita de Shakira al Chocó este lunes festivo, en medio de la emergencia provocada por el terremoto que sacudió al departamento, dejó varios momentos llamativos. La cantante llegó acompañada del empresario Howard G. Buffett para conocer de cerca la situación de las comunidades afectadas y anunciar nuevas ayudas.

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(Vea también: Gobernadora del Chocó: edad, de qué partido es y más datos de Nubia Carolina Córdoba)

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando Shakira fue presentada por primera vez con Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó. Al verla, la artista no ocultó su sorpresa y le soltó una particular frase: “Qué linda que es, qué bella”.

Sobre ese momento se han viralizado varios videos:

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🇨🇴 | Durante a visita de Shakira a Quibdó, a governadora do Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, apresentou à cantora um levantamento sobre os danos provocados pelo terremoto na rede pública de ensino do departamento. No vídeo, Shakira acompanha de perto os dados reunidos pela… pic.twitter.com/kXiYubeLdI — Shakira Brasil | Fã-Clube (@Shakira_Brasil) August 18, 2026

Shakira siempre ha estado en el Choco, llegó a reafirmar su presencia y junto al liderazgo de la Gobernadora del Choco harán un muy buen equipo. Shakira Reconstruirá la Universidad Tecnológica del Chocó, y junto al filántropo estadounidense Howard Graham Buffett impulsará la… pic.twitter.com/cqDHNy1YMw — Jacobo Solano (@JACOBOSOLANOC) August 18, 2026

Pero hubo otro detalle que también llamó la atención durante el encuentro: la gobernadora habló en inglés con Shakira y Buffett para explicarles las consecuencias que ha dejado la emergencia en el departamento.

En otro momento del video, Córdoba agradeció la presencia de la cantante y el trabajo que ha realizado durante años a través de la Fundación Pies Descalzos.

“En nombre de los chocoanos queremos darte gracias no solo por estar aquí para visibilizar esta emergencia tan grave, sino por todos los años de servicio a la educación de nuestro territorio”, dijo la mandataria.

La gobernadora destacó además que la organización de Shakira ha sido fundamental para llevar educación a niños y jóvenes del departamento y aseguró que el Chocó podrá recuperarse gracias a la solidaridad.

Fue entonces cuando Shakira hizo uno de los anuncios más importantes de su visita. Después de agradecerle a la gobernadora y felicitarla por su gestión, aseguró que trabajará junto con Buffett y su fundación para reconstruir infraestructura educativa.

“Vamos a estar construyendo 10 escuelas en el Chocó con Howard Buffett y su fundación”, afirmó.

Pero la cantante fue más allá y asumió personalmente otro compromiso: “Yo me comprometo, gobernadora, a reconstruir la Universidad Tecnológica”.

La promesa tiene especial relevancia para el departamento, pues la Universidad Tecnológica del Chocó es su principal institución pública de educación superior.

En entrevista con La FM, Córdoba explicó que la relación entre el Chocó y la Fundación Pies Descalzos viene de varios años atrás. Según contó, Buffett llegó por primera vez al departamento hace 18 años para apoyar la construcción de una escuela de la fundación en Quibdó.

La gobernadora también explicó que durante el último año su administración trabajó junto con Pies Descalzos en un modelo de infraestructura educativa adaptado a las condiciones del territorio, con aulas, alimentación escolar, agua potable y escenarios deportivos.

“Ella ha mantenido el respaldo a la primera escuela que construyó en el Chocó. Pero además quiero contarles que la Fundación Pies Descalzos de Shakira me acompañó a mí durante todo el año anterior. Es una colaboración entre el gobierno departamental y Pies Descalzos para crear y diseñar colegios. No sabíamos que íbamos a necesitar tanto como ahora, pero lo hicimos como un ejercicio de planeación. Nosotros diseñamos nuestro propio modelo de infraestructura educativa específicamente para el departamento del Chocó, es decir, es un proyecto tipo, pero es el proyecto tipo de las condiciones del departamento del Chocó que se puede implantar en cualquiera de nuestros territorios, tomando en cuenta la condición que sea al lado del río, del mar, lo palafítico, el tema de conectividad”, dijo.

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