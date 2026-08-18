Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La reconstrucción educativa en Chocó, tras el devastador terremoto sufrido el pasado 10 de agosto, recibió un impulso decisivo con la movilización de fondos internacionales y la presencia de figuras comprometidas con la transformación social. De acuerdo con El Diario, la cantante Shakira anunció en Quibdó, ciudad fuertemente golpeada por el sismo de magnitud 7,4, la recuperación y construcción de diez colegios y su participación en la reconstrucción de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba. Esta decisión surgió tras conocer de cerca los daños ocasionados en la infraestructura educativa, especialmente en las sedes que atienden a niños y jóvenes.

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La iniciativa cuenta con el respaldo de la Fundación Pies Descalzos, liderada por Shakira, y la Fundación Howard G. Buffett. Durante su recorrido por el departamento, el filántropo estadounidense acompañó a la artista, ratificando el apoyo al proceso de reconstrucción. La magnitud del compromiso se evidencia en la suma de US$1,25 millones destinados a este fin, cifra que supera el millón de dólares anunciado inicialmente.

El apoyo financiero proviene de varias fuentes internacionales. Según información compartida durante la visita, Global Citizen aportará 500.000 dólares, lo mismo que la promotora de eventos Live Nation, sumando así el primer millón de dólares. A esto se adiciona el compromiso de US$250.000 por parte de la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. De acuerdo con El Diario, la participación de Global Citizen se vincula al trabajo internacional de Shakira en pro de la educación, pues forma parte del consejo asesor del FIFA Global Citizen Education Fund, un fondo que tiene como meta reunir 100 millones de dólares para ampliar el acceso de niños vulnerables al deporte y la educación.

Shakira ha destinado también regalías de la canción oficial del Mundial 2026, Dai Dai, así como un dólar de cada entrada vendida de su gira Las Mujeres Ya No Lloran, a esta causa. En su estadía en el Chocó, recorrió colegios como el Tecnológico Industrial Carrasquilla, para constatar los daños. La emergencia es notable: según Associated Press, suman 265 sedes educativas afectadas, mientras que reportes adicionales indican que decenas de instituciones requieren intervenciones urgentes.

La artista enfatizó que los esfuerzos no deben concentrarse solo en la respuesta inicial, sino en una reconstrucción sostenida que beneficie a largo plazo el acceso a la educación. Shakira recordó la trayectoria de la Fundación Pies Descalzos, que por más de dos décadas ha trabajado por la educación en el departamento y otras regiones. Su mensaje fue claro: la prioridad son los estudiantes, y recuperar las aulas es esencial para evitar el agravamiento de problemas sociales derivados de la emergencia.

De esta manera, la vital llegada de apoyos privados e internacionales abre una etapa decisiva para que miles de estudiantes del Chocó puedan regresar a estudiar en entornos seguros, superando una de las crisis más graves recientes en la región.

¿En qué consiste la ayuda de Shakira y organizaciones internacionales para la educación en Chocó?

La ayuda anunciada por Shakira, junto a la Fundación Pies Descalzos, la Fundación Howard G. Buffett y otras organizaciones internacionales, consiste en la reconstrucción y recuperación de diez colegios y en el respaldo a la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba. Se destinarán US$1,25 millones, provenientes de aportes de Global Citizen, Live Nation y la CAF, enfocados en reparar la infraestructura educativa y garantizar el regreso seguro de los estudiantes afectados por el terremoto.

¿Cuántas instituciones educativas del Chocó resultaron afectadas por el terremoto de agosto?

Según datos de Associated Press citados en el artículo de El Diario, el terremoto del 10 de agosto provocó daños en 265 sedes educativas del Chocó. Además, otros reportes detallan que muchas de estas instituciones presentan daños que requieren intervenciones significativas para ser solucionados y poder ofrecer nuevamente servicios educativos seguros.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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