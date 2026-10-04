Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Roger Jiménez Galindo, empresario conocido en Ibagué y propietario de los restaurantes El Churrasco, falleció el sábado 3 de octubre, según información recogida por El Nuevo Día. Su partida fue lamentada tanto en círculos familiares como en el entorno empresarial y social de la capital del Tolima, donde dejó una profunda huella a través de su trabajo y de las relaciones que estableció durante su trayectoria comercial.

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El Churrasco, restaurante que dirigió Jiménez Galindo, gozó de un importante reconocimiento en Ibagué no solo por su propuesta gastronómica sino también por el papel que desempeñó en la vida económica de la ciudad. De acuerdo con El Nuevo Día, Jiménez Galindo estuvo comprometido con la dinámica empresarial local y con la creación de oportunidades de empleo, lo que motivó manifestaciones de gratitud y aprecio desde distintos sectores productivos. La presencia del empresario en actividades comerciales resultó fundamental para promover el desarrollo de empresas familiares y el fortalecimiento del sector gastronómico en esa región.

Referencias de personas allegadas apuntan a que Roger Jiménez Galindo habría experimentado complicaciones de salud en los últimos años. No obstante, hasta el momento no se ha revelado información oficial sobre la causa específica de su deceso, situación que llevó a un ambiente de expectativa y respeto en torno a lo sucedido. El silencio de la familia y de fuentes directas ha sido interpretado como una muestra de la prudencia habitual ante un hecho sensible, y ha sido acompañado por un ambiente de solidaridad y mensajes de aliento para los seres queridos del empresario.

El Nuevo Día aprovechó la ocasión para expresar condolencias a la esposa de Jiménez Galindo, Jhoana, a sus hijos, familiares, colaboradores y demás personas que formaron parte de su esfera personal y laboral. La noticia de su muerte puso de relieve el impacto de su labor en Ibagué, tanto en el ámbito profesional como en el personal, un legado que queda grabado en las memorias de quienes compartieron espacios y proyectos con él.

¿Quién fue Roger Jiménez Galindo y cuál fue su aporte a la economía de Ibagué?

Roger Jiménez Galindo fue un empresario ibaguereño, propietario de los restaurantes El Churrasco. De acuerdo con El Nuevo Día, su gestión se identificó con el fortalecimiento de la dinámica empresarial y la generación de empleo en Ibagué, contribuyendo de manera significativa al desarrollo económico de la ciudad.

¿Qué se sabe actualmente sobre la causa de muerte de Roger Jiménez Galindo?

Según la información divulgada por El Nuevo Día, aún no existe un comunicado oficial que especifique la causa de muerte de Roger Jiménez Galindo. Personas cercanas expresaron que padecía complicaciones de salud en los últimos años, pero no se han entregado datos concluyentes al respecto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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