Graves consecuencias judiciales afrontaría la representante a la Cámara del Pacto Histórico, Luz Verónica Estrada Holguín, luego presentarse como ingeniera de minas y metalurgia sin haber cursado esa carrera universitaria.

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Las sospechas surgieron inicialmente durante un debate de control político donde se le señaló por escasa preparación técnica, detonando pesquisas sobre presuntos títulos falsos que hoy escalan hacia la Corte Suprema de Justicia.

Dichas denuncias, replicadas por Semana, exigen investigar formalmente a la congresista Estrada por cuatro conductas penales: fraude procesal, falsedad material en documento público, obtención de documento público falso y uso de documento público falso.

La primera acción penal la radicó Juan Carlos Calderón España mediante un memorial formal dirigido al alto tribunal para esclarecer las irregularidades académicas atribuibles a la parlamentaria.

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“Ante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, Copnia, se presentó a su nombre un registro de diploma de Ingeniería de Minas y Metalurgia, presuntamente expedido por la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, con fecha de grado del 16 de noviembre de 2021″, detalla el memorial radicado.

Posteriormente, la propia institución académica desmintió oficialmente cualquier vínculo universitario de graduación mediante una certificación interna emitida tras revisar exhaustivamente sus bases de datos históricas.

“Mediante oficio con referencia M.1.004.03-1451-25, expediente IE2025002077, del 23 de octubre de 2025, firmado por María Zuly Zuluaga Londoño, jefe de la División de Registro y Matrícula de la Sede Medellín, la Universidad informó que, revisados sus archivos físicos y digitales, no encontró registro de que la señora Estrada Holguín sea egresada de esa Universidad y Sede”, precisa el expediente judicial.

Con base en esa respuesta institucional, el denunciante solicita verificar si la parlamentaria empleó dicha acreditación fraudulenta tanto para ejercer profesionalmente como para inscribir su aspiración electoral.

“El documento que acredita un título profesional de una universidad pública habría sido falsificado y usado ante una autoridad pública, el Copnia, presuntamente para obtener la matrícula profesional de ingeniera. Corresponde a la Sala establecer si dicho título también se usó en la hoja de vida de la denunciada como candidata o como congresista”, concluye ese primer escrito acusatorio.

Segunda denuncia, contrato en la DIAN y pruebas técnicas del fraude

Paralelamente, el abogado Sergio Alzate, quien actúa como representante de la Veeduría Misión Colombia Transparente, interpuso una segunda denuncia anexando copias de los documentos cuestionados.

“Exhibe un diploma de Ingeniera de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional, fechado en Medellín, a los 16 días del mes noviembre de 2021, con Registro N° 3645 Folio 07 del Libro de Diplomas N° 05 de la Facultad de Minas, Sede Medellín y número interno 27638″, expone Alzate dentro de su acusación formal.

Según el jurista, dicho cartón carece de validez legal porque la congresista habría ordenado fabricarlo artificialmente pese a nunca haber obtenido grado alguno en esa alma máter.

Estas acciones ciudadanas buscan proteger la transparencia institucional e impedir que credenciales inexistentes respalden cargos públicos de alta responsabilidad estatal.

Asimismo, los hallazgos revelan que Estrada Holguín aprovechó presuntamente esta supuesta credencial académica para asegurar un contrato laboral como ingeniera en la DIAN durante 2025 por 78 millones de pesos.

Otra inconsistencia determinante apareció al consultar los registros estatales de evaluación superior, pues todo estudiante universitario debe presentar obligatoriamente las pruebas Saber Pro antes de graduarse.

“El 18 de noviembre de 2026 consultamos en el portal del ICFES el certificado individual de asistencia a Saber Pro y TyT con el documento 103862****, y el sistema respondió que el usuario no fue encontrado”, indica la denuncia presentada ante los magistrados.

Adicionalmente, el presunto certificado universitario incluía una rúbrica apócrifa perteneciente a una directiva académica, quien desmintió públicamente haber suscrito semejante documento oficial.

“El diploma y el acta llevan el nombre de María Fernanda Lara Díaz como Secretaria General de la Universidad. La profesora Lara se posesionó en ese cargo el 2 de agosto de 2021, según la Agencia de Noticias de la UNAL, de modo que lo ejercía en la fecha del diploma. En la red social X, la cuenta @vboterof publicó un mensaje en el que, según nuestra lectura, la Secretaria General identifica públicamente que su firma fue falsificada, es decir, suplantada, en el diploma”, advierte el documento entregado por la veeduría.

De comprobarse estas anomalías documentales, la dirigente enfrentará un riguroso juicio penal que amenaza su permanencia actual en el Congreso.

Aunque existen actualmente dos denuncias formales radicadas, el cúmulo probatorio compromete seriamente a Luz Verónica Estrada Holguín, quien deberá responder penalmente ante la Corte Suprema de Justicia.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.