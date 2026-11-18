Por: El Espectador

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En los primeros meses del gobierno de Abelardo de la Espriella, múltiples cambios se han presentado en diferentes posiciones estratégicas dentro del Ejecutivo. Estas modificaciones han abarcado carteras ministeriales, direcciones de entidades y departamentos administrativos, y en su mayoría han sido informadas directamente por el mandatario a través de sus redes sociales. Entre los motivos de estas salidas se destacan desacuerdos por la experiencia profesional, errores en trámites oficiales, cambios en los manuales de funcionamiento, asuntos personales, decisiones judiciales y controversias alrededor de los honorarios y la formación académica de los funcionarios, de acuerdo con información de El Espectador.

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Una de las salidas más recientes corresponde a Julia Cristina Daza Noguera, quien se desempeñaba como directora de la Biblioteca Nacional. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró que Daza no acreditaba la experiencia profesional requerida para asumir el cargo, al no cumplir los 72 meses de experiencia específica exigidos. La ministra de Cultura, Paola Holguín, expresó que supo de esta decisión por los medios y que, tras una notificación oficial, se nombrará un director encargado, se apelará la decisión y se responderá la demanda.

Por otro lado, el gerente del Fondo Milagro, Jaime Uribe Tamayo, presentó su renuncia el 13 de noviembre luego de que se hicieran públicos los elevados salarios asignados a los funcionarios de esta entidad destinada a encabezar la reconstrucción nacional. El presidente expresó en redes sociales que estos honorarios no se ajustaban a su directriz de austeridad y anunció la implementación de medidas correctivas. En una postura contundente, aclaró que no autoriza los montos superiores a COP 30 millones que venían cobrando varios directivos.

Otra salida significativa fue la de Jaime Vives de la dirección de Coljuegos, determinada directamente por el presidente, tras la controversia por la obtención rápida de un título necesario para el cargo. De la Espriella justificó la medida afirmando que no basta con la legalidad, sino que el proceso también debe ser ético.

En el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), Elizabeth Blandón fue retirada del cargo según información de El Espectador. Blandón había ingresado durante el gobierno anterior y tras su salida fue encargada Maribel Castro Flórez.

Varias rotaciones se han dado también en el Ministerio del Interior. Rodrigo Lara fue reemplazado por el exprocurador Alejandro Ordóñez, tras el error que provocó la necesidad de decretar el Presupuesto Nacional 2027. En consecuencia, otros altos funcionarios también dejaron sus cargos, reflejando los ajustes que suelen ocurrir con la entrada de nuevos líderes ministeriales.

La salida breve y poco controversial de Viviane Morales del Ministerio de Educación, por razones personales, es una de las pocas excepciones. Morales regresó al gobierno meses después para integrar el equipo de paz del Ejecutivo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales razones de las salidas de funcionarios en el gobierno de Abelardo de la Espriella?

Las principales razones que han motivado la salida de funcionarios en el gobierno de Abelardo de la Espriella, según El Espectador, incluyen la falta de experiencia profesional adecuada, errores en trámites oficiales, cuestionamientos sobre honorarios y formación académica, cambios administrativos internos, decisiones judiciales y motivos personales, evidenciando una dinámica marcada por estrictos controles y ajustes frecuentes en altos cargos.

¿Por qué la polémica en el Fondo Milagro llevó a la renuncia de su gerente?

La polémica en el Fondo Milagro se desató cuando se revelaron los elevados salarios de sus directivos, que superaban los COP 30 millones. Ante la inconformidad presidencial, quien enfatizó su política de austeridad y desaprobó públicamente estos montos, el gerente Jaime Uribe Tamayo renunció, siendo este un ejemplo de cómo los estándares salariales pueden ser determinantes en la permanencia de funcionarios.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.