Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, las acciones para garantizar una ciudad más incluyente han tomado fuerza a través de programas que ponen en el centro las necesidades de poblaciones vulnerables. Una de estas iniciativas, de acuerdo con información de la Alcaldía Local de Los Mártires, consistió en la entrega de más de 300 ayudas técnicas a 130 personas con discapacidad. Esta estrategia fue pensada no solo para incrementar la autonomía de quienes las reciben, sino también para mejorar la calidad de vida de sus familias y cuidadores, facilitando las rutinas diarias y el acceso a mayores oportunidades en el entorno.

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La entrega mencionada se desarrolló en el marco del Proyecto 2726, nombrado “Mártires camina hacia una salud incluyente”, que según la entidad busca impulsar el acceso a dispositivos de asistencia personal dirigidos a diferentes grupos etarios que enfrentan alguna limitación física o sensorial. El alcance del proyecto abarca a niños, niñas, adolescentes, adultos y personas mayores, así como a quienes con discapacidad encuentran obstáculos en su rutina habitual.

Respecto a las ayudas proporcionadas, la Alcaldía Local detalló que incluyen sillas de ruedas, sillas de baño, camas hospitalarias y colchones antiescaras (elementos usados para prevenir lesiones cutáneas por presión). Además, se entregaron kits cognitivos, orientados al fortalecimiento de capacidades intelectuales o de memoria, así como kits de baja visión, creados para apoyar a quienes presentan limitaciones visuales. Estos dispositivos han sido seleccionados para responder a una variedad de necesidades relacionadas con movilidad, cuido y autonomía, aspectos fundamentales para lograr un mayor bienestar dentro del hogar y la comunidad.

La iniciativa ofrece además un respaldo importante para los familiares y cuidadores, pues al contar con herramientas apropiadas, pueden desarrollar sus tareas de acompañamiento de manera más segura y efectiva. Con acciones como esta, el gobierno local reafirma su objetivo de ir reduciendo barreras, promoviendo la participación activa de personas con discapacidad en la vida diaria y en los distintos escenarios sociales de Los Mártires y Bogotá en general. Así, la inclusión y el acceso equitativo a recursos esenciales continúan motivando nuevas políticas y proyectos en la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué tipo de ayudas técnicas recibió la población con discapacidad en Los Mártires?

De acuerdo con la Alcaldía Local de Los Mártires, se entregaron más de 300 dispositivos, tales como sillas de ruedas, sillas de baño, colchones antiescaras, camas hospitalarias, kits cognitivos y kits para personas con baja visión, atendiendo necesidades de movilidad, autocuidado y apoyo cognitivo.

¿Cómo benefician estas ayudas técnicas a las personas con discapacidad y sus cuidadores?

Las ayudas técnicas contribuyen significativamente a la independencia y bienestar de las personas con discapacidad, permitiéndoles mayor autonomía y facilitando su participación en actividades cotidianas. Para los cuidadores y familias, estos dispositivos mejoran las condiciones de atención y reducen obstáculos en el acompañamiento diario.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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