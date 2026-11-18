Por: Portal Bogotá

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Bogotá, bajo la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, está consolidando su papel como referente en la industria aeronáutica y aeroespacial gracias a iniciativas que buscan vincular a las empresas locales con grandes líderes internacionales del sector. En este contexto, se llevó a cabo la Expo Bogotá Ciudad Aeropuerto 2026, que reunió a 80 empresas bogotanas en el Hotel Sheraton y conectó a estas organizaciones con al menos 30 compradores nacionales e internacionales. Esta jornada, organizada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), promovió más de 400 citas de negocios, facilitando la creación de alianzas estratégicas entre las compañías y los actores más relevantes de la industria.

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De acuerdo con información de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el objetivo esencial de la Expo fue facilitar la integración de las empresas capitalinas a cadenas de suministro que demandan tecnología avanzada, altísima calidad y altos niveles de especialización. La propuesta nació como parte de la estrategia Bogotá Ciudad Aeropuerto, que trabaja enfocada en capitalizar la conectividad que ofrece el Aeropuerto Internacional El Dorado para incentivar el desarrollo empresarial, fomentar la inversión y promover el empleo calificado en la ciudad.

Durante el evento se contó con la presencia de reconocidas compañías como Airbus, Textron Aviation, Indra, Latam y Avianca, que abren la posibilidad para las empresas bogotanas de explorar roles de proveedores, ya sea en productos, servicios o soluciones especializadas. Según explicó María del Pilar López Uribe, secretaria distrital de Desarrollo Económico, “una cita de negocios puede abrir una puerta, pero para cerrar un contrato con la industria aeronáutica se necesitan capacidades técnicas, certificaciones y estándares de calidad muy exigentes. Ahí está nuestro principal desafío: preparar a las empresas bogotanas para competir por esas oportunidades”. Incidió en que el enfoque no es solo atraer compañías internacionales, sino asegurar que la ciudad cuente con empresas locales capaces de responder a los retos globales y establecer negocios sostenibles.

La programación del evento incluyó el Foro BCA, que generó discusiones en torno a las oportunidades económicas que ofrece la actividad aeroportuaria y los requisitos de la industria para quienes desean participar en sus cadenas productivas. Asimismo, la Mesa Interactiva BCA – Torre de Control del Talento permitió identificar necesidades de personal y competencias técnicas esenciales. Los resultados obtenidos servirán como guía para proyectos de formación y empleo programados para 2027, consolidando así una apuesta de largo plazo por un sector industrial más robusto y competitivo en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los objetivos de la estrategia Bogotá Ciudad Aeropuerto?

La estrategia Bogotá Ciudad Aeropuerto, impulsada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, está orientada a convertir la conectividad del Aeropuerto Internacional El Dorado en una fuente de oportunidades empresariales, inversión y empleos de alta cualificación. Busca integrar a las empresas bogotanas a las cadenas de suministro de la industria aeronáutica, facilitar su crecimiento y prepararlas para estándares internacionales.

¿Qué competencias deben fortalecer las empresas bogotanas para acceder al sector aeronáutico?

Según explicó la secretaria distrital de Desarrollo Económico, María del Pilar López Uribe, las empresas deben desarrollar capacidades técnicas, obtener certificaciones y alcanzar estándares de calidad elevados, que son exigentes dentro del sector aeronáutico y aeroespacial. Este fortalecimiento es fundamental para que las empresas bogotanas puedan competir y consolidarse como proveedores confiables en mercados locales e internacionales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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