Por: Portal Bogotá

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La cinemateca de Bogotá abre sus puertas el jueves 19 de noviembre de 2026 a un evento especial que resalta la importancia del arte y la cultura como elementos vitales para la ciudad. Esta vez, la invitación es a participar en un conversatorio gratuito que girará en torno a los resultados de la propuesta ganadora de la beca de investigación titulada "Las imágenes en movimiento de los niños en la guerra en Colombia", correspondiente al año 2024. El lugar elegido para este encuentro es la sala 3 de la cinemateca, ubicada en la carrera Tercera #19-10, a partir de las 6:00 p. m.

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De acuerdo con la información disponible en el portal oficial ‘Bogotá, mi ciudad, mi casa’, esta propuesta investigativa explora, a través de dos conceptos principales —visualidades y contravisualidades—, una ruta genealógica que permite rastrear las continuidades visuales entre la infancia y los contextos bélicos. Esta exploración parte desde la Primera Guerra Mundial y llega hasta la realidad colombiana actual, enfocándose en cómo las representaciones de los niños se han entrelazado constantemente con imágenes de la guerra.

El conversatorio contará con la presencia de Camilo Bácares Jara, quien es autor de la investigación que resultó ganadora de la beca en 2024, y de Mauricio Durán Castro, tutor de la beca de investigación. Ellos serán los encargados de discutir cómo las 'visualidades' —las formas tradicionales o dominantes de mirar— y las 'contravisualidades' —las perspectivas alternativas o críticas— ofrecen diferentes maneras de comprender la relación entre los niños y la guerra en el país.

Este evento se enmarca dentro de la programación cultural gratuita que impulsa la cinemateca de Bogotá y busca abrir un espacio de diálogo y reflexión acerca de la memoria, la imagen, y el conflicto desde una mirada interdisciplinaria integrando el arte, la investigación y la sociedad. De acuerdo con la información difundida por los organizadores, la entrada será completamente gratis, lo que facilita el acceso de todos los ciudadanos interesados en comprender nuevas visiones sobre la historia y la niñez en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los invitados al conversatorio sobre la investigación de niños y guerra en la Cinemateca de Bogotá?

Según 'Bogotá, mi ciudad, mi casa', los invitados destacados al conversatorio son Camilo Bácares Jara, autor de la investigación que resultó ganadora de la beca en 2024, y Mauricio Durán Castro, tutor del proceso. Ambos ofrecerán sus experiencias y perspectivas sobre la representación de los niños en la guerra en Colombia.

¿Qué temas se abordan en la investigación sobre niños, guerra y visualidades presentada en la Cinemateca de Bogotá?

La investigación, de acuerdo con la información oficial, abarca una ruta desde la Primera Guerra Mundial hasta el contexto colombiano reciente. Se enfocan los conceptos de 'visualidades' y 'contravisualidades', con el objetivo de mostrar cómo la relación entre infancia y conflicto ha sido expresada a través de imágenes en movimiento, proponiendo así nuevas rutas para comprender estas realidades desde una perspectiva interdisciplinaria.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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