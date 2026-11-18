Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la iniciativa de la Alcaldía Local de La Candelaria posiciona a la bicicleta como una herramienta para descubrir y conectarse con la historia de la ciudad. Según la información publicada por la Alcaldía Local de La Candelaria, se han programado cuatro recorridos guiados en bicicleta, dirigidos tanto a residentes como a usuarios interesados en movilidad sostenible. Estos recorridos permitirán explorar los principales sitios históricos y las calles más emblemáticas del centro de Bogotá, en un esfuerzo por reforzar la identidad y el sentido de pertenencia entre quienes se animen a participar.

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La programación de las rodadas está distribuida entre noviembre y diciembre de 2026, con tres jornadas en la tarde y una nocturna. Cada recorrido tiene una duración estimada de dos horas y cuenta con 20 cupos disponibles por fecha. De acuerdo con la Alcaldía, quienes participen podrán contar con el préstamo de bicicleta y casco, facilitando así la participación incluso para quienes no tengan su propio equipo.

Las fechas definidas para estos recorridos son el sábado 28 de noviembre de 2026, sábado 5 de diciembre, lunes 7 de diciembre (en jornada nocturna) y sábado 12 de diciembre, en todas excepto la nocturna se realizarán durante la tarde. Además, la preinscripción está abierta hasta el 18 de noviembre de 2026, lo que garantiza una organización adecuada y limita la participación para mantener la calidad del recorrido y la seguridad de los asistentes.

Angélica María Angarita Serrano, alcaldesa local de La Candelaria, afirmó: "Queremos que La Candelaria se viva, se disfrute y se recorra de una manera diferente. La bicicleta nos permite redescubrir nuestras calles, reconocer nuestra historia y encontrarnos como comunidad. Invitamos a todos los ciudadanos a sumarse a estas rodadas y a hacer parte de una localidad más activa y sostenible". Esta declaración refuerza el propósito de la actividad, que no solo promueve la movilidad sostenible sino también el reencuentro con la riqueza cultural del sector.

Según la información divulgada por la Alcaldía, la propuesta también tiene el objetivo de dar visibilidad al trabajo del Consejo Local de la Bicicleta y continuar incentivando la participación ciudadana y el uso de medios de transporte responsables con el medio ambiente. De esta manera, se fomenta el reconocimiento del valor histórico y cultural de La Candelaria y se incentiva una vida urbana más sostenible.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse a los recorridos guiados en bicicleta por La Candelaria en Bogotá?

Para participar en los recorridos guiados en bicicleta por el centro de Bogotá, las personas interesadas deben realizar su preinscripción antes del 18 de noviembre de 2026, completando el formulario dispuesto por la Alcaldía Local de La Candelaria. Con esto, se asegura el orden y se reservan los cupos disponibles para cada ruta.

¿Qué importancia tiene el Consejo Local de la Bicicleta en Bogotá?

El Consejo Local de la Bicicleta es relevante dentro de estas iniciativas porque busca visibilizar e incentivar el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible, además de velar por la participación y el fortalecimiento de la movilidad alternativa y comunitaria en sectores como La Candelaria.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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