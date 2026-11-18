Por: Portal Bogotá

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El deporte se ha convertido en un pilar fundamental para potenciar las habilidades, valores y sueños de la infancia en Bogotá, especialmente a través de iniciativas impulsadas por la Alcaldía Local de Los Mártires. En la ceremonia más reciente de la Escuela de Taekwondo, los niños y niñas celebraron orgullosamente su ascenso de grado y el cambio de cinturón, en un ambiente marcado por la alegría, el compañerismo y el respaldo familiar. De acuerdo con información publicada por “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, estos avances no solo representan un salto en la trayectoria deportiva individual, sino que simbolizan el fruto de la constancia y la disciplina diaria.

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El evento realizado el 6 de noviembre de 2026 reunió no solo a los pequeños deportistas, sino también a sus familias, quienes compartieron la satisfacción de ver cómo sus hijos e hijas desarrollan habilidades técnicas y sociales a través del taekwondo. Cada cinturón alcanzado refleja un compromiso renovado, en un espacio donde el respeto, la perseverancia y la responsabilidad son principios centrales que trascienden lo meramente deportivo.

Según la Alcaldía Local de Los Mártires, la formación integral es el motor de iniciativas como la Escuela de Taekwondo, que busca brindar alternativas de desarrollo y aprovechamiento del tiempo libre para la niñez. Así lo confirma la presencia activa de los padres de familia, fundamentales en el proceso de aprendizaje, quienes con su apoyo constante inspiran a los niños y niñas a mantener la motivación, asumir nuevos retos y consolidar su confianza personal. Esta visión corresponde también al interés de la administración distrital, liderada por el alcalde mayor Carlos Fernando Galán y el alcalde local John Jader Suárez Delgado, quienes trabajan por fortalecer el bienestar, la formación y el liderazgo de la comunidad.

Con la obtención de nuevos grados y cinturones, los estudiantes de la Escuela de Taekwondo no solo cierran una etapa, sino que inician el camino hacia desafíos mayores, proyectándose como futuros representantes de su localidad, de Bogotá y del país en escenarios deportivos. La ceremonia dejó claro que ningún sueño es inalcanzable cuando se avanza paso a paso, con constancia y una actitud positiva. Cada logro suma en la construcción de jóvenes ciudadanos integrales, que encuentran en el deporte una herramienta para el crecimiento personal y colectivo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo beneficia la Escuela de Taekwondo de la Alcaldía Local de Los Mártires al desarrollo integral de la niñez?

La Escuela de Taekwondo constituye un espacio donde los niños y niñas fortifican no solamente sus habilidades físicas y técnicas, sino también valores como disciplina, perseverancia, respeto y responsabilidad. De acuerdo con la información de “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, la participación en el deporte fomenta el desarrollo personal, el aprovechamiento saludable del tiempo libre y la construcción de proyectos futuros.

¿Cuál es el papel de las familias en el proceso formativo de los niños y niñas en esta iniciativa deportiva?

Según relató la Alcaldía Local de Los Mártires, las familias resultan decisivas al acompañar y respaldar el proceso formativo de los niños y niñas. Su acompañamiento emocional y motivacional, reflejado en el orgullo y entusiasmo experimentados durante la ceremonia de ascenso de grado, refuerza la confianza y estimula a los jóvenes deportistas a continuar esforzándose y creciendo tanto en el deporte como en su vida cotidiana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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