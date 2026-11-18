Por: Portal Bogotá

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Este jueves 19 de noviembre de 2026, Bogotá vivirá una jornada marcada por varias marchas, manifestaciones, plantones y actividades culturales relacionadas con el paro nacional, el cual ha sido convocado por distintos sectores sindicales, políticos y sociales, de acuerdo con la información oficial compartida por la Secretaría Distrital de Gobierno. Los convocatorios principales llaman a la ciudadanía a reunirse en distintos puntos reconocidos de la ciudad como el Parque Nacional, la Universidad Pedagógica Nacional, el sector de Park Way y la Embajada de Israel, con varias de estas movilizaciones previstas para dirigirse hacia la Plaza de Bolívar, en el centro histórico de Bogotá.

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La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), ha anunciado el despliegue de equipos de gestoras y gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos, con el objetivo de acompañar estas actividades. La administración promueve el respeto por la protesta pacífica, el diálogo entre ciudadanos y la convivencia en el espacio público durante la jornada. Quienes deseen mantenerse informados en tiempo real sobre cierres, desvíos y novedades en la movilidad local pueden consultar el Portal Bogotá y la página especializada en marchas del mismo sitio.

Entre las concentraciones más destacadas se encuentra la marcha llamada ‘Paro Nacional’, citada para las 9:00 a. m. en el Parque Nacional y cuyo destino anunciado es la Plaza de Bolívar. Paralelamente, la Universidad Pedagógica Nacional albergará desde la misma hora un evento cultural bajo el lema ‘La memoria vence al olvido: Eduardo Loffsner Torres’. Más tarde, a las 10:00 a. m., está prevista la movilización estudiantil ‘La Peda se Moviliza’ en el mismo campus. Otra manifestación, bajo el nombre de ‘El Paro al Barrio’, se espera a las 11:00 a. m. en el Parque Way, mientras que a las 11:30 a. m. se realizará un plantón denominado ‘Vigilia silenciosa por Palestina’ frente a la Embajada de Israel. Según la Secretaría de Gobierno, podrían presentarse otras movilizaciones en distintos puntos de Bogotá.

Para quienes circulen por la ciudad, se recomienda planificar recorridos con antelación y estar atentos a los reportes de movilidad, especialmente en corredores habituales de manifestación como la calle 26, carrera Séptima y carrera 13, donde la operación de TransMilenio podría verse afectada. Las autoridades instan a los participantes a respetar la manifestación pacífica y atender las indicaciones oficiales, en procura de una jornada sin contratiempos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los puntos de concentración y rutas de las manifestaciones en Bogotá este jueves 19 de noviembre de 2026?

Las principales movilizaciones están citadas en el Parque Nacional, la Universidad Pedagógica Nacional, el Monumento Almirante Padilla (Park Way) y la Embajada de Israel, con varios recorridos previstos hacia la Plaza de Bolívar. Para conocer detalles de horarios y rutas específicas de cada actividad, la recomendación es revisar las actualizaciones oficiales proporcionadas por la Secretaría Distrital de Gobierno y el Portal Bogotá.

¿Qué medidas toma la Alcaldía de Bogotá para garantizar la protesta pacífica durante estas marchas?

De acuerdo con información de la Secretaría Distrital de Gobierno, se desplegarán equipos de gestoras y gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos acompañando las movilizaciones. Su labor principal es promover el diálogo, la convivencia ciudadana y el respeto por los derechos durante el desarrollo de las jornadas, coordinando acciones para prevenir confrontaciones y proteger la manifestación pacífica.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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