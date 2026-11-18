Por: El Espectador

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Un operativo conjunto entre el Gaula de la Policía y la Fiscalía terminó con la muerte de alias ‘Niche’, presunto sicario de la banda delincuencial ‘Los Satanás’, la cual sería uno de los brazos criminales del Tren de Aragua. Esta acción se realizó durante una diligencia de registro y allanamiento en el barrio El Amparo, en la localidad de Kennedy, en Bogotá, según información revelada por las autoridades.

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Alias ‘Niche’, de nacionalidad venezolana, era señalado como un elemento clave dentro de la estructura delictiva. De acuerdo con las declaraciones ofrecidas por los organismos encargados de la investigación, su historial criminal incluía una serie de actos graves. Entre ellos se destaca un atentado con arma de fuego en contra de un conductor de transporte en la localidad de Teusaquillo, un ataque armado que dejó herido a un trabajador de restaurante en el sector de San Mateo, municipio de Soacha, y el homicidio de un taxista ocurrido cerca de un centro comercial en Bosa el 5 de noviembre.

De acuerdo con lo establecido en las cámaras de seguridad y el análisis llevado a cabo por los investigadores, ‘Niche’ actuaba bajo la dirección de alias “Pedrito”, identificado como el segundo al mando del grupo criminal y quien actualmente estaría recluido en una prisión de Venezuela. Según la Policía, “Pedrito” asignaba a ‘Niche’ funciones precisas, como la entrega de panfletos extorsivos y ataques armados a locales comerciales en diferentes sectores de Bogotá, como Bosa, Kennedy, Teusaquillo, Ciudad Bolívar, y también en el municipio de Soacha.

El modus operandi de la banda incluía exigencias extorsivas a comerciantes, solicitando sumas entre 30 y 100 millones de pesos colombianos a cambio de no atentar contra su integridad. Las evidencias recabadas en el procedimiento incluyeron la incautación de un revólver, una granada de fragmentación, cascos, piezas de ropa y una motocicleta. De acuerdo con la investigación, estos objetos habrían servido tanto para la comisión de los delitos como para facilitar la evasión de los controles policiales en la ciudad.

Esta información ha sido corroborada por los reportes de la Policía y la Fiscalía, organismos que lideraron la investigación.

¿Quién era alias 'Niche' y cuál era su papel en la banda los Satanás?

Alias ‘Niche’ era de nacionalidad venezolana y, según las autoridades, fungía como presunto sicario dentro de la banda ‘Los Satanás’, uno de los grupos delictivos vinculados al Tren de Aragua, recibiendo órdenes de alias “Pedrito” para ejecutar actos delictivos, atentados y extorsiones en Bogotá y municipios cercanos como Soacha.

¿Cómo funcionaba el esquema de extorsión de la banda los Satanás en Bogotá?

La banda, bajo la dirección de alias “Pedrito”, entregaba panfletos extorsivos y efectuaba disparos contra locales comerciales en diferentes zonas de Bogotá y Soacha. De acuerdo con las investigaciones, exigían pagos entre 30 y 100 millones de pesos a comerciantes para no atentar contra sus vidas, utilizando armas, motocicletas y otros elementos para ejecutar y facilitar estos delitos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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