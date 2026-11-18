La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que durante una diligencia de registro y allanamiento adelantada por el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) y la Fiscalía General de la Nación en el barrio El Amparo, localidad de Kennedy, fue abatido alias ‘El Niche’, señalado sicario de la organización criminal transnacional ‘Los Satanás’. El hombre, de nacionalidad venezolana, era requerido por su presunta participación en el asesinato de un taxista, múltiples ataques armados contra establecimientos comerciales y hostigamientos a transportadores en diferentes zonas de la capital y el municipio de Soacha.

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De acuerdo con las indagaciones de inteligencia, el abatido cumplía órdenes directas impartidas desde un establecimiento carcelario en Venezuela por alias ‘Pedrito’, identificado por las autoridades como el segundo al mando de esta estructura delictiva dedicada a la extorsión sistemática. La modalidad criminal de alias ‘El Niche’ consistía en intimidar a los propietarios de negocios que se negaban a pagar las exigencias económicas mediante la entrega de panfletos amenazantes y la ejecución de disparos directos contra las fachadas de los locales para doblegar su voluntad.

El rastro criminal de este sujeto abarcaba sectores de las localidades de Bosa, Kennedy, Teusaquillo y Ciudad Bolívar, además de corredores comerciales en Soacha. Entre los casos más graves que le atribuyen los investigadores figura el homicidio de un taxista perpetrado el pasado 5 de noviembre de 2026 en cercanías de un centro comercial en Bosa, crimen que se sumó a un atentado con arma de fuego contra un conductor de transporte en Teusaquillo y a un ataque armado en el sector de San Mateo, en Soacha, donde un empleado de restaurante resultó herido.

A estas acciones se añadieron los disparos y panfletos extorsivos dirigidos contra negocios en el barrio Carvajal, en Kennedy, y otro establecimiento en Ciudad Bolívar, donde las autoridades establecieron que alias ‘Pedrito’ se comunicaba directamente con las víctimas para exigirles sumas superiores a los 30 millones de pesos a cambio de no atentar contra sus vidas. Durante el operativo desplegado en Kennedy, los uniformados incautaron un revólver, una granada de fragmentación, cascos, prendas de vestir y una motocicleta que habrían sido utilizados para perpetrar los desplazamientos y los ataques armados. La Policía Metropolitana reiteró su llamado a la ciudadanía para reportar cualquier intento de extorsión a través de la línea 123.

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