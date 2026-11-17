Una jornada de fuertes complicaciones en la movilidad se registra desde tempranas horas de este martes 17 de noviembre en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá, por cuenta de un plantón adelantado por habitantes del sector de Danubio que reclaman soluciones urgentes frente a graves fallas en la infraestructura vial y la prestación de servicios públicos básicos. De acuerdo con el reporte entregado por la Secretaría Distrital de Gobierno, la movilización provocó un bloqueo total tanto en la calzada mixta para vehículos particulares como en el carril exclusivo de Transmilenio, en sentido sur-norte, impactando directamente la operación del sistema masivo sobre la avenida Caracas sur.

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El origen de la inconformidad ciudadana radica en las críticas condiciones de acceso vehicular al conjunto residencial Caminos del Portal, situación que los residentes califican como insostenible para su desplazamiento diario y su seguridad vial. Durante la jornada de protesta, los manifestantes denunciaron además la ausencia total de semáforos en el cruce, las constantes interrupciones y deficiencias en el suministro de agua potable para sus viviendas y la falta de un puente peatonal que garantice una conexión segura con el vecino barrio La Fiscala, obligando a cientos de peatones a arriesgar sus vidas al cruzar el corredor vial.

Aunque en los primeros minutos de la intervención institucional los gestores de diálogo lograron pactar con los líderes de la manifestación la apertura provisional de un carril para mitigar el represamiento automotor, la comunidad decidió volver a cerrar completamente la vía ante la ausencia de respuestas concretas. Frente a este escenario de congestión, los equipos operativos del Distrito implementaron pasos controlados e intermitentes con el fin de evacuar de manera gradual los vehículos particulares y buses atrapados en el trancón.

Mientras los manifestantes mantienen firme su exigencia de contar en el punto con delegados directos de la constructora responsable del proyecto habitacional y de las entidades distritales competentes para instalar una mesa de soluciones, la movilidad en el sur de la capital continúa seriamente comprometida. Según el balance vial de la mañana, el cierre en Danubio ocasiona importantes retrasos en las frecuencias de los servicios articulados y zonales de TransMilenio que se dirigen hacia el norte de la ciudad, además de generar bloqueos intermitentes que afectan el flujo vehicular a lo largo de la avenida Caracas sur.

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