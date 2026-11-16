Una profunda mezcla de angustia, solidaridad y zozobra se vivió en las inmediaciones del centro comercial El Gran San, ubicado en el corazón del sector de San Victorino, en el centro de Bogotá, tras conocerse el balance preliminar de la emergencia estructural que sacudió la madrugada de este lunes 16 de noviembre. Las llamas, que destruyeron un total de 22 locales comerciales en plena previa de la temporada decembrina, no solo dejaron millonarias pérdidas materiales en mercancías recién adquiridas para la época de mayores ventas del año, sino que golpearon fuertemente el ánimo de los arrendatarios y propietarios.

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Ante la tensa situación registrada en los perímetros de seguridad, donde decenas de personas aguardaban con desesperación noticias sobre el estado de sus establecimientos, voceros del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá dirigieron un mensaje directo y profundamente humano a la comunidad afectada. El oficial al frente de las operaciones reconoció el dolor y la incertidumbre que embarga a los trabajadores, asegurando que los rescatistas comparten ese sentimiento de frustración al ser testigos directos de la tragedia comercial. “Entendemos sobremanera la situación por la que están pasando, nosotros también la estamos sintiendo, nosotros comprendemos de primera mano cómo se están sintiendo”, expresó con empatía el rescatista ante los rostros desconsolados de los comerciantes.

La conmovedora intervención buscó calmar los ánimos en medio de la tensión generada por el cierre perimetral, mientras los bomberos y los equipos técnicos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) adelantaban las inspecciones indispensables para asegurar el perímetro. La administración del complejo comercial reiteró el llamado a la cordura y a la paciencia de la ciudadanía, subrayando que las restricciones vigentes obedecen estrictamente a la necesidad de salvaguardar la vida humana y evitar nuevas tragedias. Mientras avanzan los censos y las revisiones rigurosas de las estructuras metálicas y techos colapsados, los afectados continúan a la espera de poder ingresar bajo estrictos protocolos de acompañamiento para evaluar la magnitud real de los daños sufridos por sus inversiones en vísperas de fin de año.

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