Por: Caracol TV

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Un grave accidente de tránsito se produjo en la vía a La Calera, específicamente en el kilómetro 10, según información suministrada por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. El hecho tuvo como protagonista a un vehículo particular que, por causas que no se han especificado, cayó a un abismo en ese tramo de la carretera, lo que activó la rápida respuesta de los organismos de emergencia.

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El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, en coordinación con la estación Central, se desplazó hasta el lugar del accidente para realizar las acciones de rescate pertinentes. En esta intervención participaron tanto el equipo Técnico de Rescate como el grupo de Aeronaves Remotamente Tripuladas, tecnología que permite visualizar y evaluar el panorama desde el aire mediante drones, optimizando así la precisión y seguridad de las labores de salvamento. De acuerdo con la información registrada, dos personas que estaban en el interior del vehículo fueron rescatadas por los bomberos y atendidas con servicios de atención prehospitalaria, un procedimiento médico primario que se brinda en el mismo sitio del incidente antes del traslado a un centro asistencial.

Una vez culminadas las maniobras iniciales de rescate, los equipos de emergencia procedieron a asegurar la zona para evitar nuevos riesgos. Además, en el lugar también estuvieron presentes agentes de tránsito, quienes asumieron la gestión de la movilidad, tarea fundamental para garantizar la circulación de otros vehículos y la seguridad durante el desarrollo de la emergencia. La presencia coordinada de estos cuerpos permitió que la situación estuviera bajo control y que las víctimas recibieran prontamente la asistencia necesaria mientras se adelantaban las evaluaciones posteriores.

El incidente demuestra la importancia de la pronta actuación de las autoridades y de la tecnología en la atención de accidentes en vías de alta afluencia, sobre todo en sectores con características geográficas complejas como la carretera a La Calera. Hasta el momento, la información continúa en desarrollo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué organismos atendieron el accidente en la vía a La Calera?

En la emergencia ocurrida en el kilómetro 10 de la vía a La Calera, atendieron unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, específicamente de la estación Central, así como el equipo Técnico de Rescate y el grupo de Aeronaves Remotamente Tripuladas. También participaron agentes de tránsito que colaboraron en la gestión de la movilidad en el sector, de acuerdo con la información proporcionada por los Bomberos de Bogotá.

¿Qué medidas de atención prehospitalaria se aplicaron tras el accidente en La Calera?

Tras el rescate de las dos personas que se encontraban en el vehículo accidentado, los organismos de emergencia les brindaron atención prehospitalaria, que consiste en los primeros auxilios y procedimientos médicos aplicados en el sitio del siniestro antes del posible traslado a una institución de salud, tal como detallaron los Bomberos de Bogotá en su reporte.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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