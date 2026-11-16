Por: Portal Bogotá

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En la iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la Alcaldía Local de Puente Aranda ha puesto en marcha un operativo enfocado en la recuperación del espacio público, buscando mejorar la movilidad, garantizar la seguridad y favorecer la convivencia ciudadana. Según información oficial, los esfuerzos han estado dirigidos a eliminar el uso indebido de zonas comunes, andenes y vías públicas, que frecuentemente son ocupados por automóviles y motocicletas, impidiendo el paso seguro de los peatones.

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Durante la jornada, el operativo contó con la participación activa de distintos organismos como la Policía Nacional, la Policía de Tránsito, la Policía de Vigilancia, el Ejército Nacional y las secretarías distritales de Seguridad, Convivencia y Justicia y de Gobierno, todas estas instituciones reconocidas y mencionadas en el boletín oficial de la Alcaldía. El alcance del operativo fue significativo: las autoridades inspeccionaron 370 automotores, discriminados en 220 motocicletas y 150 vehículos particulares. Como resultado de estas verificaciones, se impusieron 20 órdenes de comparendo —es decir, sanciones por incumplimiento de las normas— y tres vehículos fueron inmovilizados por infringir las disposiciones vigentes sobre estacionamiento.

El operativo permitió recuperar 1.300 metros cuadrados de espacio público en el sector Pensilvania, lo que representa un beneficio tangible para la comunidad. De acuerdo con la Alcaldía Local, la disponibilidad de andenes, zonas comunes y vías para el uso de peatones es fundamental, ya que cuando estos espacios son invadidos por vehículos, las personas deben caminar sobre la calzada, exponiéndose a situaciones de riesgo. Este problema afecta de manera particular a niños, adultos mayores y personas con movilidad reducida.

La administración local enfatizó la importancia de estacionar únicamente en lugares autorizados, como parqueaderos, evitando de esta forma la ocupación de andenes, zonas verdes, rampas y pasos peatonales. Incluso cuando los vehículos se dejan por poco tiempo en sitios no permitidos, se pone en peligro el flujo de peatones y se afecta la convivencia en la comunidad.

Por último, la Alcaldía Local de Puente Aranda reiteró su compromiso con la continuidad de estos operativos, señalando que la recuperación del espacio público necesita tanto del trabajo articulado de las autoridades como de la colaboración de la ciudadanía, quienes deben contribuir usando adecuadamente los espacios comunes para asegurar entornos más ordenados y seguros.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el resultado del operativo de recuperación de espacio público en Puente Aranda?

Durante la jornada liderada por la Alcaldía Local de Puente Aranda, se inspeccionaron 370 automotores, de los cuales 220 eran motocicletas y 150 vehículos particulares. Como parte de los resultados, se impusieron 20 órdenes de comparendo y se inmovilizaron tres vehículos. Además, se logró la recuperación de 1.300 metros cuadrados de espacio público en el sector Pensilvania.

¿Por qué es importante que los conductores respeten el espacio público en Bogotá?

El respeto al espacio público es clave para la movilidad segura y la convivencia ciudadana. Cuando los conductores estacionan indebidamente en andenes, rampas o zonas comunes, obligan a los peatones, incluyendo niños, adultos mayores y personas con movilidad reducida, a transitar por la calzada, aumentando los riesgos de accidentes y afectando el flujo peatonal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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