Por: Portal Bogotá

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La campaña ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, liderada por la Alcaldía Mayor de Bogotá junto al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), invita a los habitantes de la ciudad a participar en nuevas jornadas de adopción de perros y gatos rescatados. De acuerdo con información de la misma Alcaldía, estas actividades, que buscan un hogar para 45 animales, se llevarán a cabo en tres centros comerciales del Distrito en fechas cercanas a final de año: domingo 29 de noviembre, sábado 5 y domingo 13 de diciembre de 2026.

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La iniciativa transforma estos espacios comerciales en lugares de esperanza y segundas oportunidades, pues allí se recibirá a animales domésticos que han sido víctimas de abandono, maltrato o han vivido en situación de calle. Antonio Hernández Llamas, director del IDPYBA, explicó que la estrategia ‘Bogotá Adopta’ pretende garantizar que estos animales encuentren una familia interespecie donde sean recibidos con cariño y protección, después del sufrimiento que han experimentado.

Cada jornada tendrá su propio escenario y embajadora. El evento en Titán Plaza, ubicado en la Avenida Boyacá #80-94 en Engativá, ocurrirá el 29 de noviembre con la canina Ganya como embajadora. El 5 de diciembre, la cita será en Portal 80 (Transversal 100A #80A-20, Engativá), con Medusa liderando el encuentro. La última jornada se llevará a cabo en Centro Mayor, en la confluencia de la Avenida NQS con calle 38A Sur en la localidad de Antonio Nariño, donde Rafaela representará a los animales a adoptar.

El IDPYBA implementó un proceso digital de preinscripción a través de un formulario en línea, facilitando así los trámites y permitiendo que las familias interesadas adelanten su deseo de adopción antes de asistir al centro comercial. De este modo, se agiliza la atención y se optimizan las entrevistas y verificaciones previas.

Al momento de adoptar, según información de la Alcaldía de Bogotá, es fundamental considerar que la decisión requiere el consenso de quienes conviven en el hogar y representa un compromiso de por vida. Quienes adoptan perros deben llevar pechera y traílla, e incluso, en razas de manejo especial, un bozal de canasta adecuado. Para los gatos, el transporte debe realizarse en guacal o morral especial. También se exige presentar fotocopia de cédula y recibo de servicio público, junto con fotos y videos del hogar donde vivirá el animal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para adoptar perros y gatos en las jornadas del IDPYBA en Bogotá?

Para adoptar, usted debe tener el consentimiento unánime de los miembros de su hogar, estar dispuesto a cumplir entrevistas y verificaciones, y presentar fotocopia de cédula y recibo de servicio público. Si adopta un perro, debe llevar pechera y traílla, o bozal si se trata de un animal de manejo especial. Si adopta un gato, se solicita contar con guacal o morral especial. Además, debe mostrar fotos y videos del espacio donde vivirá el animal, tal como informa la Alcaldía de Bogotá.

¿Cómo funciona el proceso de preinscripción digital para la adopción de animales en Bogotá?

Según indica el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), los interesados pueden adelantar el proceso de adopción rellenando un formulario digital, lo que facilita y agiliza el trámite antes de acudir a la jornada presencial. Así, se revisan previamente los datos y se organiza la atención, disminuyendo los tiempos de espera e incrementando las oportunidades de éxito en cada jornada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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