Por: El Espectador

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La obra llevada a escena por el grupo Mapa Teatro representa una interpretación profunda y detallada del extenso poema de Carolina Sanín, un texto compuesto por ochenta páginas que explora intensamente episodios recientes de la historia nacional a través de una voz poética cargada de sensibilidad. Mapa Teatro, dirigido por los hermanos Heidi y Rolf Abderhalden, toma su nombre a partir del concepto de "mapa": una forma gráfica de mostrar territorios, culturas e historias, y en esta puesta en escena esa idea se ve reflejada con claridad. De acuerdo con lo expuesto, el montaje se convierte en un lugar de encuentro con el relato nacional y la memoria, permitiendo al público ubicarse frente a un territorio físico y emocional.

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El escenario de la obra se encuentra en una antigua residencia republicana ubicada en Bogotá, la cual, a pesar de su deterioro, mantiene el espíritu arquitectónico de una época donde la calidad de vida y la estética iban de la mano. Este espacio, cuidadosamente restaurado, funciona hoy como teatro, preservando así una parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad y permitiendo que la experiencia escénica esté impregnada de historia y memoria urbana. Tal como se menciona en el relato, es lamentable que muchas de las edificaciones de ese sector hayan sido demolidas y sustituidas por construcciones que poco aportan a la calidad y al carácter del lugar.

La escenografía de la obra se presenta como una habitación típica de clase media alta bogotana de los años cincuenta. La sencillez y el orden del espacio, junto con la selección de colores y proporciones, consigue transmitir lo esencial e invita a la introspección del espectador. Fotografías y proyecciones cuidadosamente seleccionadas acompañan la obra, mostrando la densidad de la selva que marcó la experiencia de los protagonistas del poema, evocando el episodio protagonizado por los cuatro hermanos indígenas y sus vivencias en la selva. Este recurso visual no resulta distrayente; al contrario, logra integrarse para potenciar el relato sin robar protagonismo a las actrices ni a la poesía que se recita en escena.

Uno de los grandes aciertos de la puesta en escena es la unidad lograda entre todos los elementos: música, escenografía, actuación, vestuario e iluminación trabajan de manera armónica, consolidándose en un cuerpo escénico sólido y coherente. En particular, el vestuario de las actrices, de un rojo intenso, contribuye significativamente a la carga emotiva, sumando fuerza visual y centrándonos en el texto poético. La musicalización acompaña con sutileza la atmósfera sin imponerse, sumando matices a la narrativa oral y visual.

Esta puesta en escena termina siendo una celebración estética y emocional de la poesía, un homenaje a la resistencia y a la esperanza, evitando el dramatismo sensacionalista. El poema y su lectura en voz alta invitan a descubrir los matices de una historia contada desde el respeto, la belleza del lenguaje y la riqueza de la puesta teatral, elementos que también son destacados por El Espectador en su cobertura del Magazín Cultural.

¿Cuál es el significado de la puesta en escena del poema de Carolina Sanín por Mapa Teatro?

La puesta en escena del poema de Carolina Sanín por Mapa Teatro significa la unión entre poesía y teatro para reflexionar sobre un episodio reciente de la historia, generando una experiencia única en la que música, escenografía, vestuario e imágenes visuales construyen un relato armónico sobre la vida, la esperanza y la memoria.

¿Qué elementos destacan en la escenografía y el vestuario de la obra según El Espectador?

Según El Espectador, la escenografía, que recrea una habitación bogotana de los años cincuenta con sencillez y pulcritud, y el vestuario de intenso color rojo de las actrices, sobresalen por su capacidad evocadora, generando emociones y complementando el mensaje poético sin distraer del núcleo narrativo de la obra.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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