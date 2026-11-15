Por: Portal Bogotá

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Varias zonas de Bogotá experimentarán cortes de luz este lunes festivo 16 de noviembre de 2026, como fue informado por Enel Colombia. Según lo reportado por el portal oficial bogota.gov.co, la suspensión del servicio afectará a determinados barrios debido a trabajos de mantenimiento y mejora en las redes de energía. Los cortes programados obedecen a una estrategia de la empresa para optimizar el suministro eléctrico, buscando prevenir fallas inesperadas y permitir una modernización paulatina de la infraestructura en sectores específicos de la capital.

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De acuerdo con la información entregada por las autoridades locales, la localidad de La Candelaria es una de las zonas incluidas en estas labores técnicas. En esta área, el barrio La Catedral tendrá cortes de luz desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., afectando el área comprendida entre la calle 11 y la calle 13, desde la carrera 3 hasta la carrera 5. Por su parte, la localidad de Santa Fe también verá interrumpido el servicio en el barrio San Diego, donde el corte será desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 m., abarcando la zona entre la carrera 12 y la carrera 14, desde la calle 25 hasta la calle 26. Toda la información sobre estos sectores proviene de la comunicación oficial publicada por bogota.gov.co.

Durante los mantenimientos programados, Enel Colombia recomendó a los ciudadanos varias prácticas para mitigar el impacto del corte de energía. Primero, pidió a los usuarios desconectar sus electrodomésticos para evitar daños ocasionados por posibles fluctuaciones eléctricas. Además, es fundamental organizar las actividades cotidianas para no verse sorprendidos por la falta de luz dentro de los horarios señalados. Respecto a la conservación de alimentos, la recomendación fue sencilla: no abrir la nevera con frecuencia durante la suspensión del servicio para mantener la cadena de frío. Enel Colombia también solicitó colaboración al permitir el ingreso del personal técnico que interviene en edificios y conjuntos residenciales. Para quienes tienen dudas de seguridad, la empresa aconseja validar la identidad de los trabajadores comunicándose al teléfono oficial suministrado en sus canales informativos. Todos estos lineamientos buscan que las labores técnicas se desarrollen de forma segura y eficiente para restablecer el servicio en los tiempos previstos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios de Bogotá con cortes de luz programados para el 16 de noviembre de 2026?

Según la información publicada por bogota.gov.co y suministrada por Enel Colombia, el barrio La Catedral en la localidad de La Candelaria y el barrio San Diego en la localidad de Santa Fe serán las zonas afectadas por los cortes de energía el 16 de noviembre de 2026. En La Catedral, el corte irá desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., mientras que en San Diego será de 8:00 a. m. hasta las 12:00 m.

¿Qué recomendaciones da Enel Colombia para afrontar los cortes de luz en Bogotá?

De acuerdo con Enel Colombia, durante los cortes programados de energía los ciudadanos deben desconectar sus electrodomésticos, organizar sus actividades considerando la duración de la suspensión, minimizar la apertura de la nevera y permitir el ingreso del personal técnico autorizado. Ante cualquier duda sobre la identidad del personal, es recomendable comunicarse con los canales oficiales de la empresa antes de autorizar su entrada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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