La muerte de Nicole Andrea Pedraza García, estudiante de 16 años del colegio Alameda Norte, enluta a sus familiares y a la comunidad educativa de Bogotá. La menor fue atropellada por una camioneta el pasado martes 10 de noviembre, hacia las 6:20 de la mañana, en la localidad de Usaquén, y falleció en las últimas horas pese a la atención médica que recibió.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la información conocida, el vehículo involucrado era una camioneta Honda de color azul. Tras el impacto, Nicole sufrió graves lesiones y fue trasladada a un centro asistencial, donde permaneció bajo atención médica mientras luchaba por su vida.

El fallecimiento de la adolescente provocó reacciones de las autoridades distritales y de la comunidad del colegio Alameda Norte. Sus familiares, compañeros y personas cercanas convocaron una velatón para este domingo 15 de noviembre, a las 6:00 de la tarde, frente a la institución educativa.

Con el encuentro buscan rendirle homenaje a Nicole y pedir justicia, además de que se esclarezcan las circunstancias del accidente.

Lee También

Distrito se pronunció por la muerte de Nicole

María Fernanda Ortiz Carrascal, secretaria de Movilidad de Bogotá, lamentó el fallecimiento de la menor y manifestó que la entidad está dispuesta a colaborar con las autoridades encargadas de investigar el caso.

“Como autoridad de tránsito, reiteramos nuestra disposición para aportar la información y el apoyo que requieran las autoridades para esclarecer lo ocurrido. La protección de la vida es y seguirá siendo nuestra prioridad”, expresó la funcionaria en un mensaje publicado en X.

La Alcaldía Local de Usaquén también envió sus condolencias a los padres, familiares, amigos y compañeros de la adolescente. Además, hizo un llamado a todos los actores viales para que actúen con respeto y responsabilidad.

Señalamientos sobre el conductor de la camioneta

Entre los datos que han trascendido sobre el accidente están las presuntas irregularidades relacionadas con el conductor del vehículo. Según la información revelada por Noticias RCN, el hombre no tendría licencia de conducción y la camioneta circulaba sin el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat).

También se ha señalado que el conductor tendría comparendos anteriores, información que estaría bajo revisión dentro del proceso investigativo.

Por ahora, las autoridades deberán establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el atropellamiento y determinar las posibles responsabilidades en la muerte de Nicole.

"El peor error": Tatuador habló sobre mujer que murió por sedarse para tatuaje

¿Qué pasó con Yenifer García Valencia? La mujer de 33 años murió en Bogotá después de someterse a una sesión de tatuaje en la que, según la información conocida, habría recibido medicamentos para sedarla. En este video le contamos qué se sabe del caso, qué riesgos existen al utilizar medicamentos sedantes durante un tatuaje y qué han dicho las autoridades.