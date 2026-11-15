Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La ciudad de Bogotá sigue abriéndole espacio a la cultura y la lectura con una nueva iniciativa en el icónico Teatro Jorge Eliécer Gaitán, que busca transformar las rutinas diarias de los ciudadanos en oportunidades para estimular la creatividad y el encuentro social. Según la información suministrada por el portal oficial de la ciudad de Bogotá, se ha lanzado la franja ‘Pase la Página’, una propuesta pensada para que los bogotanos hagan una pausa en su día a día y puedan disfrutar de la lectura, música y momentos de socialización libres de afanes.

Sigue a PULZO en Discover

En el marco de ‘Pase la Página’, el próximo evento relevante está programado para el 10 de diciembre de 2026 a las 4:00 p.m. en el lobby del Teatro Jorge Eliécer Gaitán. Este espacio se ofrece de manera gratuita para quienes deseen sumergirse en la propuesta de XVI_Project, un artista que destaca por su labor como diseñador, director de arte y melómano. Según la misma fuente, su propuesta artística busca combinar en vivo música y arte digital, explorando la mezcla musical como una forma de comunicación y expresión.

Esta actividad tiene como objetivo generar una atmósfera propicia donde la música en vivo y la literatura confluyen, permitiendo a los asistentes vivir una experiencia sensorial y reflexiva. De acuerdo con lo planteado por el portal Bogotá.gov.co, la programación de ‘Pase la Página’ fue concebida para ser un punto de encuentro desde el cual broten la creatividad y el intercambio de ideas, todo en un ambiente relajado e incluyente.

La apuesta del Teatro Jorge Eliécer Gaitán es afianzar el centro de la ciudad como un referente cultural accesible, apostando por espacios abiertos al público para el consumo cultural y literario. Además, la iniciativa invita a los ciudadanos a disfrutar de propuestas que integran diferentes disciplinas artísticas, como la música y el arte digital, impulsando así el fortalecimiento de la vida cultural bogotana.

Con este evento, Bogotá reafirma su compromiso de ofrecer programación gratuita y de calidad para incentivar el gusto por la lectura y las expresiones artísticas. Una invitación para incluir en la agenda este espacio de cultura y arte, compartiendo con otros amantes de la literatura y la música en pleno corazón de la capital colombiana.

¿Qué es la franja ‘Pase la Página’ en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán?

‘Pase la Página’ es una serie de eventos creada por el Teatro Jorge Eliécer Gaitán para promover la lectura, la música y los encuentros sociales en un ambiente relajado, proporcionando experiencias culturales gratuitas para los bogotanos, según información de Bogotá.gov.co.

¿Quién es XVI_Project y qué propuesta artística presenta en Bogotá?

XVI_Project es un diseñador y director de arte identificado como melómano, que presenta una experiencia artística basada en la mezcla musical y el arte digital, fusionando música en vivo e improvisación para crear atmósferas de conexión y creatividad entre los asistentes, de acuerdo con detalles destacados en el portal oficial de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z