Por: Portal Bogotá

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En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá hace un llamado enfático para priorizar la detección temprana de la diabetes, la adherencia a los tratamientos recomendados y la importancia del seguimiento periódico con profesionales de la salud. Esta invitación se integra a la campaña distrital “Después es tarde, las enfermedades no esperan, tu vida tampoco”, que busca concientizar a la ciudadanía acerca del riesgo que representa postergar controles y atenciones médicas en la lucha contra esta enfermedad.

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Según los datos más recientes de la Cuenta de Alto Costo (CAC), Colombia tiene actualmente 2.541.648 personas diagnosticadas con diabetes, de las cuales 436.105 residen en Bogotá. Esto sitúa a la capital con el 17,2 % de los casos nacionales y la posiciona en primer lugar en prevalencia estandarizada con 4,51 casos por cada 100 habitantes, superando la tasa nacional de 4,12. Además del alto número de personas afectadas, la Secretaría Distrital de Salud advierte una preocupante alerta epidemiológica: entre 2024 y 2025, las muertes prematuras por diabetes en adultos de 30 a 70 años en Bogotá aumentaron un 26 %, pasando de 356 a 450 fallecimientos, siendo los hombres el grupo más afectado con el 59,3 % de las defunciones. Localidades como Santa Fe, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Usme, Antonio Nariño y Tunjuelito se destacan por registrar las cifras más elevadas de mortalidad prematura.

Las complicaciones asociadas a un control insuficiente son graves y afectan considerablemente la calidad de vida. Actualmente, 128.510 adultos diagnosticados con diabetes en Bogotá ya presentan enfermedad renal crónica (ERC), lo que representa cerca de 30 de cada 100 pacientes. Sin atención y seguimiento adecuados, esta condición puede agravar daños en órganos vitales como el corazón, el cerebro y los ojos, aumentando el riesgo de infarto agudo de miocardio (IAM) o ataque cerebrovascular (ACV), según lo resalta la Secretaría Distrital de Salud. La funcionaria Yidney García insiste en que sentirse bien no equivale a estar libre de la enfermedad, por lo que insiste en mantener controles médicos regulares y hábitos saludables para alcanzar metas de control glucémico.

La prevención y el control de la diabetes tipo 2 pueden lograrse mediante cambios sostenidos en el estilo de vida y acompañamiento profesional. Las recomendaciones clave son agendar consulta médica periódica incluso sin síntomas, estar alerta a signos como sed excesiva, hambre continua, fatiga, pérdida inexplicable de peso y alteraciones visuales, no suspender ni modificar medicamentos o tratamientos sin consulta médica y solicitar la medición periódica de hemoglobina glicosilada (HbA1c). Además, se aconseja mantener una dieta equilibrada, actividad física regular, evitar el tabaco y conservar un peso saludable.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas personas viven con diabetes en Bogotá y cuáles localidades tienen mayores riesgos?

De acuerdo con la Cuenta de Alto Costo, en Bogotá residen 436.105 personas diagnosticadas con diabetes, lo que representa el 17,2 % del total nacional y posiciona a la ciudad como líder en prevalencia estandarizada. Localidades como Santa Fe, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Usme, Antonio Nariño y Tunjuelito presentan las tasas más altas de mortalidad prematura asociada a esta enfermedad.

¿Qué significa hemoglobina glicosilada (HbA1c) y por qué es clave en el control de la diabetes?

La hemoglobina glicosilada, también conocida como HbA1c, es una prueba de laboratorio que mide el promedio de los niveles de glucosa en la sangre durante los últimos dos o tres meses. Es fundamental en el seguimiento de personas con diabetes porque permite valorar si el tratamiento y los hábitos de vida son efectivos para el control de la enfermedad y para prevenir complicaciones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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