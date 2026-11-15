Por: Caracol TV

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Dos aviones protagonizaron un accidente la noche del sábado en el aeropuerto internacional de Miami, mientras rodaban por la pista, lo que desencadenó momentos de tensión entre pasajeros y autoridades. De acuerdo con un comunicado de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, conocida como FAA por sus siglas en inglés, el suceso involucró un Boeing 737 de Copa Airlines y un Boeing 767 de la aerolínea UPS. Según detalló la FAA, “la punta del ala de un Boeing 737 de Copa Airlines impactó contra el morro de un Boeing 767 de UPS mientras ambas aeronaves rodaban por la pista del aeropuerto internacional de Miami”. Este choque causó heridas leves a dos personas, quienes fueron atendidas en el propio lugar de los hechos, según confirmó Greg Chin, director de comunicación del aeropuerto, al diario 'The New York Times'.

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El parte oficial indica que el incidente ocurrió alrededor de las 21:00 horas locales. La FAA explicó que en ese momento, el avión de Copa Airlines estaba en trayectoria hacia la puerta de embarque, mientras que el avión de UPS se desplazaba hacia la pista con destino a Bogotá. Un dato relevante es que los controladores aéreos instruyeron a la tripulación del avión de UPS a ceder el paso al vuelo de Copa Airlines, de acuerdo con la administración, que aseguró la apertura de una investigación para esclarecer con exactitud cómo se produjo la colisión.

A pesar del accidente entre ambas aeronaves, el aeropuerto logró reubicar el resto de vuelos a otras pistas, evitando así una interrupción en las operaciones normales. El incidente no afectó el funcionamiento global de la terminal, lo que fue clave para mantener el flujo del tráfico aéreo en una jornada especialmente sensible.

Testimonios directos contribuyeron a evidenciar la tensión vivida por los pasajeros. Un viajero de Copa Airlines relató a la cadena CNN que el avión avanzaba a velocidad normal cuando repentinamente se escucharon gritos poco antes de sentir el impacto contra el otro avión.

Este acontecimiento tuvo lugar justo en el contexto de una semana complicada para el transporte aéreo en Estados Unidos, ya que días antes se produjo una paralización de vuelos durante cuatro horas por un fallo en el sistema de comunicaciones, provocando la cancelación de más de 10.000 vuelos. La expectativa era que los servicios regresaran a la normalidad el domingo, subrayando la presión sobre la gestión aeroportuaria y la importancia de la seguridad tras eventos recientes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el choque entre los aviones de Copa Airlines y UPS en Miami?

El choque ocurrió cuando un Boeing 737 de Copa Airlines y un Boeing 767 de UPS se encontraron rodando por la pista del aeropuerto internacional de Miami. De acuerdo con la FAA, la punta del ala del avión de Copa Airlines impactó contra el morro del avión de UPS. En ese momento, la aeronave panameña se dirigía a la puerta de embarque, mientras que el avión de UPS se desplazaba hacia la pista para despegar hacia Bogotá. Autoridades confirmaron que se había instruido ceder el paso y que el incidente está siendo investigado.

¿Cuántos heridos dejó el accidente de aviones en el aeropuerto de Miami?

El accidente en la pista del aeropuerto internacional de Miami dejó dos personas levemente heridas. Según informó Greg Chin, director de comunicación del aeropuerto, ambos afectados fueron atendidos en el lugar, sin que se reportaran lesiones graves ni hospitalizaciones posteriores.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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