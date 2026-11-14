Un incidente entre dos aviones comerciales encendió las alertas en el Aeropuerto Internacional de Miami, en Estados Unidos, durante la noche de este sábado 14 de noviembre. Un Boeing 767 de la compañía de carga UPS y un Boeing 737 de Copa Airlines colisionaron mientras se desplazaban por las calles de rodaje de la terminal aérea.

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De acuerdo con la información entregada por las autoridades aeroportuarias a CBS News Miami, el contacto ocurrió aproximadamente a las 9:15 de la noche, en la intersección de dos calles de rodaje. En el hecho estuvieron involucradas una aeronave que llegaba al aeropuerto y otra que se preparaba para salir.

Uno de los aspectos que llamó la atención es que el avión de UPS, correspondiente al vuelo 358, tenía previsto cubrir la ruta entre Miami y Bogotá, Colombia. Por su parte, el Boeing 737 de Copa Airlines, identificado con el vuelo 427, llegaba procedente de Ciudad de Panamá.

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🇺🇸 | URGENTE: Un avión boeing 767 de UPS colisionó con un Boeing 737 de Copa Airlines en el Aeropuerto Internacional de Miami en Florida, según la estación de radio local WMEN. https://t.co/wNYNFKCRIW — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 15, 2026

Greg Chin, director de comunicaciones del Aeropuerto Internacional de Miami, confirmó que las dos aeronaves hicieron contacto en tierra y aseguró que, hasta el momento de su declaración, no se reportaban personas lesionadas.

La emergencia también fue atendida por el cuerpo de bomberos y rescate de Miami-Dade, que confirmó la participación de los dos aviones. Según los primeros reportes, el incidente no dejó víctimas ni heridos reportados.

¿Qué pasó con los vuelos tras el choque de los dos aviones?

Después de la colisión, las autoridades aeroportuarias ordenaron que otras aeronaves utilizaran calles de rodaje alternativas para evitar el sector en el que ocurrió el contacto. Pese a lo sucedido, el aeropuerto informó que sus operaciones no presentaban afectaciones significativas.

Por ahora, no se ha establecido oficialmente qué provocó el choque ni se ha confirmado una responsabilidad de alguna de las tripulaciones. Aunque han circulado versiones sobre un posible incumplimiento de instrucciones del control de tráfico aéreo, ese señalamiento todavía no cuenta con una confirmación oficial.

Video: Damage on one of the planes at Miami International Airport after minor collision involving UPS Boeing 767 and Copa Airlines 737. https://t.co/4DfaVkrNjf — AZ Intel (@AZ_Intel_) November 15, 2026

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Las autoridades deberán esclarecer las circunstancias en las que se produjo el contacto entre los dos aviones y establecer el alcance de los daños en las aeronaves.

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