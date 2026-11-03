Un choque entre dos helicópteros en las inmediaciones del monte Everest, en Nepal, dejó una persona muerta y al menos dos heridas. El accidente ocurrió este martes 3 de noviembre, cuando las aeronaves intentaban aterrizar en la aldea de Pheriche, y quedó registrado en un video que comenzó a circular en Internet.

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Las imágenes muestran el momento en que las aeronaves colisionan durante la maniobra. El siniestro se produjo en una zona ubicada a unos 4.200 metros sobre el nivel del mar, en medio de la temporada de senderismo y ascensos a la montaña más alta del mundo.

De acuerdo con los reportes difundidos por medios locales y recogidos por la prensa internacional, la víctima mortal fue identificada como un turista indio de 47 años. Entre los heridos estaría un ciudadano neozelandés, quien fue trasladado a Katmandú, capital de Nepal, para recibir atención médica.

Uno de los pilotos, de nacionalidad nepalí, también sufrió lesiones, aunque habría sido atendido en el lugar sin necesidad de un traslado urgente. Hasta el momento, no se ha precisado cuántas personas viajaban en total en las dos aeronaves.

#Mundo | Dos helicópteros chocaron mientras intentaban aterrizar en la región del Everest en Nepal. Según la Autoridad de Aviación Civil nepalí, el choque dejó un turista de India fallecido y un ciudadano neozelandés herido. Los pilotos de ambas aeronaves sufrieron heridas leves. https://t.co/woHMRjVE2M — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 3, 2026

¿Qué se sabe del choque de helicópteros en el Everest?

Según información publicada por El País de España, los helicópteros pertenecían a las compañías privadas Fishtail Air y Dynasty Air. Uno de ellos transportaba pasajeros de la región del Everest, entre quienes se encontraban los turistas afectados, mientras que el otro llevaba mercancías.

El accidente ocurrió después de varios días de condiciones climáticas complicadas. Una fuerte nevada había cubierto la ruta, pero el tiempo mejoró el domingo, lo que permitió que miles de escaladores retomaran sus desplazamientos por la zona.

En esta región, los helicópteros cumplen una función importante para evacuar a excursionistas y guías que sufren enfermedades, agotamiento o complicaciones por las bajas temperaturas y la altitud. Las condiciones del terreno y la altura hacen que los desplazamientos y las operaciones de rescate sean especialmente difíciles.

Por ahora, la información disponible no permite establecer qué provocó la colisión ni si las condiciones meteorológicas tuvieron alguna incidencia directa en el accidente.

Nepal endureció los requisitos para escalar el Everest

El siniestro también pone de nuevo la atención sobre los riesgos que implica la actividad turística y de alpinismo en el Everest. En 2025, el Parlamento de Nepal aprobó un proyecto de ley que contempla cambios en los requisitos para obtener permisos de ascenso.

Según CNN, una de las medidas contempla aumentar en un 36 % el precio de la licencia para escalar la montaña, que pasaría de aproximadamente 11.000 a 15.000 dólares. También se estableció que los aspirantes deberán demostrar experiencia previa en una montaña de al menos 7.000 metros de altura.

Las disposiciones buscan reducir los accidentes y las muertes en una de las zonas más exigentes para el alpinismo. Sin embargo, algunos guías y escaladores han cuestionado su aplicación y la capacidad del Gobierno para vigilar a las empresas y a quienes intentan llegar a la cima.

Alan Arnett, quien escaló el Everest en 2011, señaló a National Geographic que la aplicación de las normas puede verse afectada por los intereses comerciales de los operadores y la falta de controles. Sus declaraciones reabren el debate sobre la seguridad en una actividad que cada año atrae a miles de visitantes a Nepal.

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