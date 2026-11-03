Un caso ocurrido en Estados Unidos causó conmoción por la muerte de una bebé de apenas 10 meses que permaneció dentro de un automóvil durante varias horas. La pequeña, identificada como Scottie Crowell, falleció el pasado 13 de agosto en Madisonville, Kentucky, luego de que su abuela la dejara accidentalmente en el vehículo mientras se dirigía a trabajar.

Sigue a PULZO en Discover

La mujer, Stacey Fazenbaker, es médica y había recogido a su nieta durante la mañana con la intención de llevarla a la guardería. Sin embargo, habría olvidado que la menor estaba en el asiento trasero y continuó su recorrido hasta el centro médico Owensboro Health MultiCare.

(Lea también: Fiscalía reveló nuevos detalles de hombre que asesinó a mujer en la cárcel La Modelo)

Después de varios meses de investigación, el caso llegó ante un gran jurado ciudadano, que el martes 27 de octubre determinó que no existían elementos suficientes para presentar una acusación penal contra la mujer.

Lee También

De acuerdo con los informes policiales, Fazenbaker recogió a Scottie Crowell en la mañana del 13 de agosto. El plan era dejarla en la guardería antes de comenzar su jornada laboral.

No obstante, la mujer llegó directamente a su lugar de trabajo, el centro médico Owensboro Health MultiCare, y dejó a la pequeña en el asiento trasero del automóvil. El vehículo permaneció estacionado durante el día, mientras la bebé seguía en su interior.

La situación salió a la luz varias horas después, cuando el padre de la niña llegó a la guardería para recogerla. Allí, los trabajadores le informaron que Scottie nunca había ingresado al establecimiento.

Ante la preocupación, comenzó la búsqueda de la menor y posteriormente fue encontrada dentro del automóvil de su abuela. Las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias de su fallecimiento.

Tras conocerse la muerte de la pequeña, la Policía de Madisonville adelantó una investigación para reconstruir lo sucedido y determinar las posibles responsabilidades. Los resultados fueron remitidos a la Fiscalía del Cuarto Circuito Judicial de Kentucky, donde la fiscal Hannah Kington-Jarvis estuvo a cargo del caso.

Como parte del procedimiento, las autoridades presentaron las pruebas recopiladas ante un gran jurado, un grupo de ciudadanos encargado de evaluar si existen elementos suficientes para formular una acusación penal.

Según la información divulgada, los padres de la bebé también fueron consultados durante el desarrollo de la investigación y la preparación del expediente.

(Lea también: Él era Yeferson, el joven de 18 años que murió luego de accidente con motos acuáticas en Barú)

El martes 27 de octubre, el gran jurado revisó los elementos presentados y determinó que no había motivos suficientes para formular cargos penales contra Stacey Fazenbaker. La decisión fue comunicada por la fiscal Kington-Jarvis, quien destacó el trabajo investigativo realizado por las autoridades y pidió respeto y solidaridad con la familia de la pequeña.

“El Departamento de Policía de Madisonville llevó a cabo una investigación exhaustiva y objetiva”, señaló la funcionaria en el comunicado divulgado después de conocerse la determinación.

De esta manera, el gran jurado decidió no avanzar con una acusación formal contra la abuela por la muerte de su nieta.

La fiscal también hizo un llamado a acompañar a los padres y demás familiares de Scottie ante la pérdida de la menor, en medio del impacto que ha generado el caso.

"El peor error": Tatuador habló sobre mujer que murió por sedarse para tatuaje

¿Qué pasó con Yenifer García Valencia? La mujer de 33 años murió en Bogotá después de someterse a una sesión de tatuaje en la que, según la información conocida, habría recibido medicamentos para sedarla. En este video le contamos qué se sabe del caso, qué riesgos existen al utilizar medicamentos sedantes durante un tatuaje y qué han dicho las autoridades.