Luego del fuerte golpe que ocurrió este lunes, dos de noviembre, en el compromiso entre Tenerife y Andorra en la segunda división del fútbol español, este martes se confirmó la peor noticia para los aficionados: el delantero Jesús de Miguel falleció a sus 30 años.

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Así lo confirmó el Tenerife, agregando que están muy afectados por esta situación:

Ahora, por esta situación muchas personas le han tirado comentarios de rencor y odio al arquero del Andorra, Jesús Owono, debido a ser el responsable del choque con el delantero.

Es más, tan complicada es la situación que las autoridades incluso le abrieron una investigación al arquero y eso podría terminar con precedente importante en el fútbol de ese país.

Le abrieron investigación a Jesús Owono

Tal como publicó el diario El País, toda muerte que no sea natural, ya sea por accidente u otros motivos, será investigada por El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), así que ya se le abrió una investigación formal al guardameta de 25 años.

De hecho, se esperan sanciones ejemplares, pues en la parte deportiva se pide una sanción máxima al arquero por esta situación, pero también podrían caerle consecuencias penales, al punto de que sería la primera vez que esto le ocurriría a un futbolista en la Liga de España.

En dicha investigación se hará recolección de testimonios, se revisará el video y hasta el informe arbitral será importante, destacando que lo que escribió el juez del compromiso fue: “En el minuto 90+6 el jugador (25) Ferrer Owono, Jesús Lázaro fue expulsado por el siguiente motivo: por impactar bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa. El jugador fue atendido sobre el terreno de juego, abandonando posteriormente el terreno de juego en camilla. Al cierre del acta no se presenta certificado médico”.

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Cómo está Jesús Owono

Ahora, según el medio Diari D’Andorra, esta es una situación que tiene profundamente afectado al arquero del Andorra, pues se habría pasado la noche llorando y rezando por la salud del delantero.

Es más, le tocó cerrar sus redes sociales debido a la cantidad de comentarios y amenazas que estaba recibiendo en su contra, por lo que ahora seguramente está peor.

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