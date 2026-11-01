Álvaro Montero jugó su primer clásico en el fútbol argentino y salió victorioso, pues Boca Juniors le ganó 1-0 a River Plate, en la tarde de este primero de noviembre. El partido estuvo marcado por las polémicas arbitrales, entre ellas, dos expulsiones a los jugadores del ‘millonario’.

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Una de estas fue para Montiel, defensa de River Plate. Su salida del campo se dio en medio del abucheo de la hinchada ‘xeneize’ y cuando estaba abandonando el campo de juego, Álvaro Montero lo despidió con un gesto que quedó grabado en cámara.

👋Los gestos de Montiel a la tribuna al irse expulsado, los hinchas de #Boca le dicen VOS SOS DE LA B y la despedida de #Montero. https://t.co/aUV8zHdegz — Boca Juniors – La12Tuittera (@la12tuittera) November 1, 2026

Gran anfitrión Alvaro Montero despidiendo a Montiel https://t.co/bDMEGQZWgx — Dani Lerer (@danilerer) November 1, 2026

El gesto de Montero ya está dando de qué hablar en el fútbol argentino, pues hace parte de las populares ‘cargadas’ entre las dos hinchadas que más rivalidad tienen en el fútbol argentino.

La realidad es que Álvaro Montero no tuvo mucha exigencia en este partido, pues River Plate se quedó con un jugador menos desde los primeros minutos del partido, sin embargo, con este tipo de hechos, más lo que hace bajo los tres palos, se sigue metiendo en el corazón de los hinchas.

Con esta victoria, además, Boca Juniors ya aseguró su lugar en la Copa Libertadores 2027 y se sigue preparando para la final de Copa Sudamericana, que se jugará en el estadio Metropolitano, de Barranquilla, el próximo 21 de noviembre.

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