El pasado lunes, 26 de octubre, se llevó a cabo la ceremonia de entrega del Balón de Oro 2026, una jornada muy emotiva que entregó los premios de mejor jugador joven, mejor equipo, mejor entrenador y mejor jugador del mundo tanto en la rama masculina como en la femenina.

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Al final, para sorpresa de muchos, el ganador en la rama masculina fue el delantero inglés Harry Kane, futbolista del Bayern Múnich, quien fue el máximo goleador la temporada pasada, ayudó a su equipo a ganar varios títulos y, además, tuvo un buen Mundial, por lo que contó con todos los ingredientes para quedarse con el premio.

Detrás de él quedaron dos futbolistas muy importantes como lo son el francés Kylian Mbappé y el español Lamine Yamal, quienes también mostraron muy buenas condiciones a lo largo del año.

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Cómo quedó la votación del Balón de Oro

Ahora, lo que no se conocía hasta ahora era cómo había quedado la votación, recordando que este premio se entrega según lo que elijan periodistas de todos los países del mundo.

Este viernes, 30 de octubre, France Football reveló esos datos y quedó en evidencia que el inglés ganó por muy poco, al punto que le sacó apenas ocho puntos de diferencia a su competidor.

La tabla quedó así:

Harry Kane, 1,055 puntos. Kylian Mbappé, 1,027 puntos. Lamine Yamal, 881 puntos. Rodri, 726 puntos. Lionel Messi, 612 puntos.

Así las cosas, luego de luchar por varios años por ganar títulos, ser goleador de todos los torneos que ha jugado y más, el futbolista inglés logró conseguir una de las distinciones más importantes a nivel individual que es quedarse con este título de Balón de Oro.

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Mbappé, por su parte, consiguió su mejor posición en esta gala al quedar en la segunda posición, destacando que pese a ser muy reconocido desde los 18 años, había quedado tercero en 2023 y cuarto en 2018.

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