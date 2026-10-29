Por: ZONA CAPTIVA

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Un fuerte rumor ha sacudido al fútbol internacional ante la posible vuelta de Lionel Messi al club de sus amores en Rosario. Las gestiones para concretar su llegada apuntan al primer semestre de 2027, aprovechando el cambio de estructura en la Major League Soccer (MLS), la cual finalizará su temporada en diciembre para alinearse con los mercados del balompié europeo.

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De acuerdo con la información revelada por el periodista rosarino Gonzalo Calvigioni, el club rojinegro buscaría un préstamo por seis meses entre febrero y mayo, periodo en el que se disputará un torneo de transición en el fútbol argentino. No obstante, la operación presenta importantes desafíos logísticos y personales.

Seguridad y voluntad del jugador como factores clave

El principal obstáculo para el retorno del capitán de la selección albiceleste radica en las condiciones de orden público en Rosario. La ciudad atraviesa una compleja crisis de seguridad por disputas entre bandas del narcotráfico, un tema de máxima sensibilidad para el delantero y su núcleo familiar.

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A pesar de que su vínculo contractual con el Inter Miami se extiende hasta diciembre de 2028, su entorno y su capacidad de negociación abrirían la puerta para modificar su contrato y cumplir el anhelo de retirarse en el club donde se formó. En julio pasado, el vicepresidente de la institución, Juan Manuel Medina, confirmó que la dirigencia trabaja activamente en este propósito desde la obtención de la Copa América 2024.

“Estamos trabajando para que Leo juegue en Newell’s en el primer semestre de 2027”, señaló el directivo en su momento ante los medios de comunicación.

El contexto de su salida y el cierre de su carrera

Tras su retiro de la selección nacional, influenciado en parte por la pérdida de su padre, el delantero contempla la alternativa de cerrar su trayectoria deportiva en su país natal. Aunque en su etapa formativa enfrentó obstáculos institucionales antes de partir al FC Barcelona, el cariño de la afición y su identificación con el cuadro ‘leproso’ se mantienen intactos.

Con el respaldo dirigencial y las modificaciones en el calendario del fútbol estadounidense, el sueño de ver al mejor jugador del mundo vistiendo la camiseta de Newell’s Old Boys en 2027 cobra fuerza, a la espera de que avancen las conversaciones formales entre las partes involucradas.

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