El pasado viernes, 23 de octubre, los seguidores del Bayern Múnich se preocuparon de gran manera debido a que se conoció que el entrenador del equipo, Vincent Kompany, sufrió una descompensación y tuvieron que llevarlo de emergencia al hospital.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Luis Díaz sería la primera baja de la Selección Colombia: Bayern confirmó complicado diagnóstico)

Según se conoció, el entrenador estaba viendo el entrenamiento del equipo Sub-23 cuando se desmayó, por lo que prendió las alarmas de todo el personal médico del club.

Durante todos estos días el entrenador estuvo hospitalizado, hasta este miércoles, pues tal como contó el director deportivo del equipo, Max Eberl, por fin le dieron de alta, lo que significa que está respondiendo bien al tratamiento y recuperándose de la mejor manera.

Lee También

“Creo que esta es la mejor y más maravillosa noticia para todos nosotros“, dijo el director deportivo, en diálogo con ARD.

Ahora, igual se conoció la enfermedad que sufrió el entrenador y no sería algo sencillo, pues en caso de no tratarse bien podría ser incluso mortal. “Ya se ha determinado la causa: se trata de una meningitis que provocó este incidente el viernes pasado”, comentó. Y agregó: “La rehabilitación para él implica descanso y medicación. Estoy completamente seguro de que pronto volverá a estar al 100 %”.

Qué es una meningitis

Tal como explicó la página especializada Mayo Clinic, la meningitis se trata de “una infección e hinchazón, conocida como inflamación, del líquido y de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Estas membranas se denominan meninges”.

Entre los síntomas más comunes aparecen:

Fiebre alta repentina.

Rigidez en el cuello.

Dolor de cabeza intenso.

Náuseas o vómitos.

Confusión o dificultad para concentrarse.

Convulsiones.

Somnolencia o dificultad para despertarse.

Sensibilidad a la luz.

Falta de apetito o deseo de beber.

Erupción cutánea.

Sin embargo, pese a que la mayoría de veces se puede curar sin problema, si no se trata a tiempo con medicamentos y antibióticos se puede volver en una situación mortal, según la página citada, así que es algo a lo que se le debe tener cuidado para que no ocurran mayores consecuencias.

(Ver también: Cuánto tiempo estaría fuera de las canchas Luis Díaz; no sería una recuperación sencilla)

Por lo pronto, el técnico se recuperará por varias semanas más y, cuando tenga el aval médico, ahí sí regresará a dirigir al Bayern Múnich, que va en un momento importante de la temporada.

* Pulzo.com se escribe con Z