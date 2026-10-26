Por: Noticiero 90 minutos

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La reconocida revista France Football incluyó al futbolista colombiano Luis Díaz en el listado de los 30 nominados al Balón de Oro 2026, reafirmando así su posición entre los mejores jugadores del mundo, según información reportada por Noticiero 90 Minutos. Este logro se produjo luego de una temporada de estreno impactante en el Bayern Múnich, donde el extremo nacido en La Guajira se consolidó como pieza clave en el ataque del equipo alemán. El Bayern realizó una inversión que superó los 70 millones de euros para asegurar su fichaje, una suma que fue recuperada desde el punto de vista deportivo gracias al aporte inmediato del colombiano.

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Durante su primera campaña con el club bávaro, Luis Díaz disputó 51 compromisos oficiales, en los que acumuló 26 goles y 23 asistencias, demostrando así una eficacia sobresaliente en el frente ofensivo, de acuerdo con la fuente mencionada. El colombiano fue determinante para que el Bayern Múnich conquistara los títulos más importantes de Alemania. Bajo su influencia, el conjunto alemán logró ganar la Bundesliga, la Copa de Alemania (DFB-Pokal) y la Supercopa local. Además, sus actuaciones permitieron que el equipo llegara hasta las semifinales de la Liga de Campeones de la UEFA (también conocida como UEFA Champions League).

Pese a su brillo en el ámbito europeo, el criterio de selección para el Balón de Oro en 2026 también valoró el desempeño de los futbolistas en la Copa del Mundo. En esta competición, Díaz participó con la Selección Colombia y consiguió anotar un gol en cinco partidos. No obstante, su rendimiento con la selección fue menor en comparación con el mostrado en su club, situación que influyó para que no lograra ubicarse entre los primeros quince lugares de la premiación. El equipo colombiano fue eliminado en los octavos de final del mundial, lo que limitó su proyección individual en ese torneo.

Así las cosas, Luis Díaz ocupó el puesto 24 entre los 30 mejores futbolistas del planeta, superando a figuras internacionales como Marquinhos, Dayot Upamecano y Bruno Fernandes. Este reconocimiento representó su segunda aparición entre los nominados al Balón de Oro, después de haber alcanzado la casilla 17 en el año 2022 cuando vestía la camiseta del Liverpool. Con este resultado, el colombiano ratifica su vigencia en el fútbol de élite.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué puesto ocupó Luis Díaz en el Balón de Oro 2026?

De acuerdo con la información de Noticiero 90 Minutos y la publicación oficial de France Football, Luis Díaz logró ubicarse en el puesto 24 de la lista de los 30 nominados al Balón de Oro 2026, superando a jugadores reconocidos internacionalmente e integrado por segunda vez en su carrera este selecto grupo.

¿Qué significa estar nominado al Balón de Oro para un futbolista?

Ser nominado al Balón de Oro, de acuerdo con lo informado por France Football, implica que un jugador es considerado uno de los 30 mejores futbolistas del mundo durante la temporada evaluada. Este reconocimiento destaca la regularidad, impacto y logros, tanto con el club como con la selección nacional, y es uno de los mayores honores dentro del fútbol profesional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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