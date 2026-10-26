El Junior de Barranquilla podría regresar al estadio Metropolitano Roberto Meléndez para disputar su partido contra Cúcuta Deportivo, programado para el próximo miércoles 4 de noviembre, a las 6:25 de la tarde. La posibilidad fue divulgada por el periodista Juan Salvador, en el medio Habla Deportes.

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De acuerdo con el comunicador, existe una alta probabilidad de que el encuentro se dispute en el escenario conocido como el Supermetro, aunque por ahora se trata de una posibilidad y no de una decisión confirmada oficialmente.

El principal motivo estaría relacionado con un asunto de logística en Barranquilla. El concierto ‘Viva la Salsa’ está programado para el 7 de noviembre en el estadio Romelio Martínez, situación que complicaría la preparación de ese escenario para los compromisos deportivos previstos en los días cercanos.

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La coincidencia de estos eventos obligaría a evaluar alternativas para garantizar el desarrollo de los partidos sin contratiempos. En ese contexto, el Metropolitano aparece como una opción para que el equipo dirigido por Sebastián Viera dispute el compromiso frente al conjunto ‘motilón’.

El Metropolitano también se prepara para la final de la Sudamericana

El posible regreso de Junior al estadio Metropolitano tendría otro elemento de interés: la preparación del escenario de cara a la final de la Copa Sudamericana, prevista para el 21 de noviembre en Barranquilla.

Según explicó Juan Salvador, la nueva cancha necesita actividad futbolística y recibir un partido de Junior podría contribuir a afinar detalles antes de ese compromiso internacional.

La final continental representa un reto logístico y deportivo para la ciudad, que será sede de uno de los encuentros más importantes del calendario de clubes sudamericanos. Por eso, las condiciones del terreno de juego y la preparación del estadio forman parte de los aspectos que concentran la atención en las semanas previas.

El Metropolitano Roberto Meléndez es la casa habitual del Junior y cuenta con la infraestructura para albergar encuentros de alta asistencia. Sin embargo, el posible traslado del partido frente al Cúcuta dependerá de las determinaciones oficiales sobre el escenario.

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Por ahora, los hinchas deberán estar atentos a la información que entregue el club sobre la sede definitiva del encuentro del 4 de noviembre. Mientras tanto, la posibilidad de jugar en el Supermetro se suma a los preparativos que adelanta Barranquilla para recibir la final de la Copa Sudamericana.

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